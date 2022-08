Byråd i Helsingør sætter stop for brug af Chromebook

Eleverne i Helsingør Kommune får alligevel ikke lov til at bruge Googles bærbare Chromebook i undervisningen, når skoleåret begynder mandag.

Det har Helsingør Byråd besluttet på et ekstraordinært byrådsmøde søndag aften, skriver Helsingør Dagblad.

Det er i første omgang en uge, at eleverne ikke kan bruge værktøjet. Lærerne får dog lov til at benytte Chromebooks.

Byrådet har besluttet, at kommunen skal afvente, at Datatilsynet godkender kommunens dokumentation for, at den overholder datasikkerheden.

- Det er en meget vanskelig sag, og vi har været i stor tvivl. Grundlæggende er vi blevet betrygget i de svar, vi har fået, og i den klare vurdering fra advokaten om, at vores materiale til Datatilsynet er godt nok, sagde byrådsmedlem Claus Christoffersen (S) under mødet ifølge lokalmediet.

- Men der er en risiko, som gør, at vi også vil gå med livrem og seler. Så vi kan gå med til denne mellemløsning, for vi har også en undervisningsforpligtelse.

Midt i juli udstedte Datatilsynet et forbud mod at behandle personoplysninger ved brug af Chromebooks og programpakken Google Workspace i Helsingør Kommune.

Datatilsynet ville blandt andet have kommunen til at udarbejde en konsekvensvurdering.

Dokumentation for, at datasikkerheden overholdes, er indsendt til Datatilsynet, der endnu ikke har set på det.

Hvis kommunen endnu ikke har hørt fra tilsynet efter en uge, vil byrådet mødes igen.

Men kommunen er ikke bekymret for, at forbuddet opretholdes. Det slog referencedirektør for skoleområdet, Lars Rich, fast 3. august.

- Den opsætning, som vi har af vores Chromebooks for vores elever i Helsingør Kommune, er måske den strengeste opsætning, der er i hele landet, fordi vi har været igennem den her mølle. Vi har været inde i hvert enkelt valg, man kan foretage sig i maskinen, og valgt det strengeste i forhold til datasikkerhed.

- Elevernes datasikkerhed er slet ikke i fare med den opsætning, som vi har, sagde Lars Rich.