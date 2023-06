Canadisk nyhedskrig: Snart er det helt slut

Den omdiskuterede online news act er tæt på at træde i kraft i Canada, hvilket kan få store konsekvenser for dem, der læser nyheder på de sociale medier

Tech-giganterne må have pengekatten frem, hvis de i fremtiden vil have nyheder på deres platforme i Canada.

Det kommer nemlig til at koste penge, når den omdiskuterede online news act, bliver vedtaget – hvilket nu kun er det spørgsmål om tid.

Loven er nemlig netop blevet godkendt af senatet, og der mangler derfor kun enkelte formelle detaljer, før den er en realitet, skriver mediet tech-crunch.

Det har i samme ombæring fået Meta, der er moderselskab til både Facebook og Instagram, til at melde ud, at de har tænkt sig at trække alle nyheder fra de sociale medier.

’Vi gør det klart, at nyhedstilgængeligheden for alle i Canada vil slutte på Facebook og Instagram, hvis loven bliver en realitet,' skriver de i et blogindlæg.

Mark Zuckerberg er næppe tilfreds med den kommende lov i Canada. Foto: Stephen Lam.

Vil beskytte borgerne

Det er langt fra første gang, at Meta melder ud om online news act.

Allerede da loven blev foreslået i 2021, truede tech-giganten med at blokere for canadisk nyhedsindhold, medmindre den canadiske regering tilpassede reglerne.

Den canadiske minister Pablo Rodriguez, der har ansvaret for loven, langer i et opslag på Twitter ud efter Meta og Facebook og påpeger, at ’hvis ikke regeringen vil beskytte canadierne mod tech-giganterne, hvem vil så.'

Tidligere på året testede Google også blokeringer af nyheder af.