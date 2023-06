Censur-selvsving: Vil forbyde Bluetooth og AirDrop

Den kinesiske regering undersøger muligheden for at forbyde Bluetooth og Airdrop, da disse tjenester lader befolkningen dele informationer ucensureret

Mens de fleste af os måske bruger AirDrop til at sende feriebilleder til vores familiemedlemmer eller uopfordrede memes til fremmede mennesker i offentlig transport, udgør tjenesten i Kina en helt central funktionen for den antiautoritære bevægelse.

En funktion, der måske snart forsvinder.

Ifølge BBC arbejder de kinesiske myndigheder nemlig på at forbyde Bluetooth, AirDrop og lignende tjenester. Tjenesterne lader nemlig den kinesiske befolkning dele informationer med forbipasserende, uden at den kinesiske censur-arm kan gribe ind.

Ifølge mediet er specielt AirDrop populært blandt aktivister, der bruger det til at dele informationer eller billeder med fremmede uden at afsløre deres personlige informationer og på den måde risikere fængsel eller bøde.

Allerede begrænset

Hvis man vil vil dele noget på det kinesiske internet, bevæger det sig gennem et filter, som i populærkultur kaldes 'Den Store Firewall'. Her er det meget svært at bevæge sig anonymt, og informationer bliver heftigt censureret af det kinesiske styre.

Ifølge BBC er AirDrop tjenesten også i forvejen blevet begrænset i Kina. Hvor man før i tiden ubegrænset kunne modtage filer fra fremmede, når AirDrop har været tændt i mere end 10 minutter, kan man nu ikke længere modtage filer fra fremmede.

Man skal derfor manuelt tænde og slukke for tjenesten løbende, hvis man vil være tilgængelig.

Apple har ikke forklaret, hvorfor denne ændring er blevet indført i lige netop Kina, men techgiganten er tidligere blevet kritiseret for at være under Kinas censur-tøffel.