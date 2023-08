Dårlig timing? Nyt ubådsspil deler vandene

Spilselskabet Quantic Dream må rive sig lidt i håret over, at de valgte at lade en ubåd være omdrejningspunktet for deres næste spil

Nogle gange overgår virkeligheden fantasien.

Det er sket for spilstudiet Quantic Dream, der står bag populære spil som Heavy Rain og Detroit: Become Human.

Deres kommende spil, Under The Waves, er sat til at udkomme 29. august, men spillet er allerede på gyngende grund inden udgivelsen.

I spillet følger man nemlig dykkeren Stan, der er på en længere mission under vandoverfladen i en ubåd.

Du kan se den seneste trailer til spillet nedenfor.

Hvis præmissen lyder bekendt, så skyldes det nok, at hele verden for nylig kunne følge med i eftersøgningen af Titan-ubåden fra selskabet Oceangate.

Ubåden imploderede under nedstigningen til vraget af Titanic i Atlanterhavet. Det førte til fem personers død - herunder firmaets CEO Stockton Rush, som stod for ekspeditionen.

Annonce:

’Tænk at bruge millioner af dollars på at udvikle et spil, og så imploderer Titanic-ubåden få uger før udgivelsen. Universet er fyldt med mærkelige tilfælde,’ skriver en bruger i en kommentar til spiltraileren.

Dykkeren Stan sejler rundt i sin ubåd i Nordsøen i alternativ udgave af 1970'erne. Foto: Quantic Dream

Jokes i massevis

Kommentarerne stopper dog ikke der, da flere også gør decideret grin med ubådsulykken.

En bruger spørger fx på YouTube, om der ’vil være en Titanic-udbygning,’ da det jo er ’den ultimative sidste-boss for ubåde.’

En anden skriver, at han ikke håber, at ’ubåden er lavet af kulfiber,’ som tilfældet var det med Titan.

Der er også flere referencer til det styresystem, som kaptajnen brugte til at styre den nu imploderede ubåd med.

Han benyttede sig nemlig af en spillecontroller af mærket Logitech F710 PC, som har mere end 13 år på bagen og koster lige knap 200 kroner på Amazon.

Controlleren kan ses nedenfor.

Under The Waves udkommer den 29. august til Xbox One og S/X, PlayStation 4 og 5 samt PC.