Dame og hund strandet: Reddet af smart funktion

Funktionen 'Nødopkald SOS' skulle vise sig at blive livsvigtig for en amerikansk kvinde, der blev fanget i voldsomt vejr

De færreste gåture med hunden ender med en storstilet redningsaktion.

Men det var ikke desto mindre tilfældet for en 38-årig kvinde fra USA under en vandretur i den store Mary Jane-kløft i Utah.

Pludselig blev kløften nemlig fyldt med vand efter en ordentlig skyller, hvilket i første omgang fik kvinden og hendes pelsede ven til at søge op i landskabet.

Men lige lidt hjalp det. Ganske kort tid efter blev de nemlig revet med i en bølge af regnvand.

Redningen var dog lige ved hånden. Nærmere bestemt i lommen, hvor hun fiskede sin telefon op og brugte funktionen ’Nødopkald SOS' - en funktion som blandt andet er tilgængelig på de nyeste iPhones.

Det fremgår af et opslag på Grand County Sheriff's Search and Rescues Facebook-side.

Dækket i mudder fra top til tå

Det tog dog lidt tid, før redderne endelig fandt kvinden.

For i nødopkaldet, der sender en advarselsbesked via satellitter - hvilket også virker, når man er uden mobil- og Wi-Fi-dækning - var der nemlig kun den oprindelige lokation for kvinden, da hun smed beskeden af sted.

Sidenhen flyttede vandet hende flere kilometer væk.

Derfor endte det også med at tage redningspersonalet næsten to timer at finde hende.

’Redderne fortalte, at hun var dækket i mudder fra top til tå, da de endelig fandt hende. Hun manglede også sine sko’, fremgår det af opslaget fra Grand County Sheriff.

Det er langt fra første gang, at SOS-funktionen redder liv.

I slutningen af 2022 blev en amerikansk mand strandet, da han rejste fra Noorvik til Kotzebue i det nordvestlige Alaska.