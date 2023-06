Dansk ekspert om Huawei-spionage: Ikke set noget lignende herhjemme

Den påståede kinesiske spionage mod TDC overrasker ikke seniorforsker i Kinas udenrigspolitik Andreas Bøje Forsby, der dog ikke mener, at sagen kan få konsekvenser i forholdet mellem de to lande

Finansmediet Bloomberg skyder i den grad med skarpt efter Huawei.

Den amerikanske avis mener nemlig, at den kinesiske tech-gigant spionerede på TDC, da det danske teleselskab skulle vælge udbyder til fremtidens 5G-mobilnetværk i Danmark i 2019.

Og det er slet ikke et utænkeligt scenarie, forklarer seniorforsker i Kinas udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier Andreas Bøje Forsby.

- Det ville slet ikke være overraskende, hvis Bloomberg-historien står til troende, fortæller han.

Skrøbelig situation

Ifølge seniorforskeren er det især to parametre, der gør historien plausibel.

På daværende tidspunkt var Huawei nemlig ekstremt pressede i forhold til at sikre sig fortsat at kunne være leverandør for digital kritisk infrastruktur i en række europæiske lande, som stod foran at skulle skifte til 5G-teknologien.

Det blev ikke mindst forstærket af, at USA begyndte at lange ud efter den kinesiske virksomhed, som de mente, kunne være en sikkerhedstrussel.

Og i hele den kabale har Danmark altså spillet en nøglerolle, da vi var blandt de første europæiske lande, som rent faktisk lagde op til at følge den nye linje fra USA, fortæller Andreas Bøje Forsby.

På trods af, at Danmark via TDC på daværende tidspunkt faktisk havde et succesfuldt samarbejde med Huawei.

- Den kinesiske virksomhed befandt sig jo pludselig i en skrøbelig situation, hvor de selvfølgelig ville gøre alt for ikke at blive kastet ud på sidelinjen, forklarer Andreas Bøje Forsby.

Andreas Bøje Forsby tvivler på, at sagen vil få betydning for forholdet mellem Danmark og Kina. Foto: Diis.dk.

Ingen tilsvarende eksempler

Og hvis man holder den tilspidsede situation op mod de årlige rapporter fra både PET og svenske Säpo, som begge, ifølge Andreas Bøje Forsby, peger på Kina som en af de to væsentligste kilder til spionage mod Danmark og Sverige, tegner det et samlet billede af, at repræsentanter fra Huawei nok har spioneret på TDC.

- Hvis man ser det i et større perspektiv, så kan jeg sagtens forestille mig en situation, hvor det har været tilfældet, siger Andreas Bøje Forsby.

Og hvis det er tilfældet, så kan det være historisk.

- Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om et tilsvarende eksempel, hvor det har været så veldokumenteret og med så mange navngivne kilder, som vi ser det i Bloomberg, siger Andreas Bøje Forsby og tilføjer, at det er lidt overraskende, at det er et amerikansk medie, der har været i stand til at afdække forløbet.

Han tvivler dog samtidig på, at sagen vil få betydning for forholdet mellem Danmark og Kina.

Dels ligger sagen allerede en del år tilbage, og dels er Huawei under alle omstændigheder for længst blevet fravalgt til fordel for svenske Ericsson.

- Hvis de nu stadig i dag havde en kritisk funktion i det danske samfund, så var det temmelig spektakulært, men når det ikke er tilfældet, så får sagen næppe den store politiske bevågenhed, siger senioreksperten og uddyber:

- Også selvom der nok foregår en vedvarende og konstant spionage fra kinesiske aktører i Danmark.