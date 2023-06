Danske Spil i kæmpe bommert: - Det er bemærkelsesværdigt

På Snapchat har unge nemt kunnet se og finde Danske Spils reklamer for pengespil, til trods for at de kun skulle være tilgængelige for voksne over 25 år. Danske Spil var øjensynligt ikke selv klar over det og undersøger nu sagen 'grundigt'

Er du Egon, Kjeld eller Benny?

Det har du kunnet finde ud af, hvis du brugte et særligt filter på Snapchat fra Danske Spil, der samtidig var en direkte reklame for deres online-kasino.

Faktisk har spil-giganten haft flere reklamer på det sociale medie, som også er populært blandt børn og unge.

Problemet er bare, at Danske Spil ikke har haft styr på, hvem der har haft adgang til deres reklamer.

Det viser et opslag på Twitter fra oplægsholder om ludomani Marcus Mossalski, der er ’edderspændt rasende’ over, at Danske Spil vælger at reklamere på Snapchat.

Til Ekstra Bladet forklarer han, at reklamerne fik ham til at spærre øjnene op, da Danske Spil gør meget for at vise, at de er den ’pæne dreng i klassen’. Derfor oplever han ofte, at de svinger sig op på den moralske hest i forhold til andre spilleselskaber.

- De er tit efter andre i branchen, som ikke holder sig inden for kridtstregerne, og så er det jo bare bemærkelsesværdigt, når de ikke selv kan det, siger han og fortsætter:

- Det er blot endnu et vink med en vognstang om, at spille-branchen ikke er ansvarlige nok.

Ups! Undersøger sagen

Til Twitter-opslaget svarede Danske Spil torsdag aften, at de ikke ønsker at markedsføre sig over for børn og unge. Af samme grund har de aldersbegrænsning på sociale medier, lød det.

’På snapchatfilteret er grænsen sat til +25 år. Reklamen overholder i øvrigt branchens adfærdskodeks'.

Men selvom Danske spil måske haft gode hensigter, så er virkeligheden altså en anden. For man har sagtens kunnet finde frem til filtrene, selvom man er under 25 år.

Ekstra Bladet har selv lavet en profil på 15 år, som fandt reklamerne blot ved at søge på 'danske spil', og Marcus Mossalski har på sin Twitter også vist, hvordan han nemt fandt frem til reklamerne med en profil, som var under 18 år.

Til den oplysning skriver Danske Spil på Twitter, at 'det selvfølgelig ikke er hensigten', og at de 'arbejder på at deaktivere alle Danske Spil-filtre med det samme og undersøger sagen grundigt.'

Danske Spil fortæller til Ekstra Bladet, at de bruger de muligheder for aldersbegrænsning, som sociale medier som Snapchat stiller til rådighed.

- Det ser desværre ud til, at der utilsigtet er sket fejl med andre af vores linser på Snapchat, som vi om nogen er kede af. Så snart vi blev opmærksomme på det, gik vi i gang med at fjerne linserne, som derfor ikke længere kan findes på Snapchat. Vi undersøger sagen videre og er i den forbindelse i dialog med Snapchat for at få udredt problemet, siger Danske Spils kommunikationschef, Line Bruun og fortsætter:

- Vi har ikke grund til at tro, at der er lignende udfordringer andre steder. Vi laver alligevel en gennemgang af vores kanaler, da det er vigtigt for os, at vores aldersbegrænsning fungerer, og at markedsføring ikke målrettes børn og unge under 18 år.

Opråb til politikerne: Gør noget!

Hos Center for Ludomani er de heller ikke tilfredse med Danske Spils ageren på Snapchat.

De mener nemlig slet ikke, at spilleselskabet skal lave målrettede reklamer på de sociale medie, hvor der kan være mange unge. Det fortæller centerleder Henrik Thrane Brandt.

- Danske spil er fuldt ud bevist om, at vi i Danmark nu har procentvis lige så mange børn og unge i alderen fra 12-17 år, der har udviklet ludomani, som i den voksne gruppe. Det er dybt bekymrende, siger han.

Derfor mener han også, at der er nødt til at blive gjort noget fra politisk hånd.

- det er endnu et klar signal til politikerne om, at spilindustrien på ingen måder kan finde ud af at regulere sig selv, og der er brug for en stram regulering, hvis vi skal have vendt en trist udvikling.