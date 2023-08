Danskere scorer kassen: Tjener milliarder på mobilhit

Spilselskabet Sybo Games blev solgt til en kinesisk virksomhed for et hemmeligt beløb i 2020

Computerspil betaler sig.

Det er de to stiftere og tidligere ejere af spilselskabet Sybo Games, Bodie Jahn-Mulliner og Sylvester Rishøj Jensen, levende eksempler på.

For spilselskabet, der står bag verdenshittet Subway Surfers, blev i 2022 solgt for et dengang hemmeligt beløb, som nu er kommet frem i lyset.

Prisen for salget af Sybo Games var nemlig på den pæne side af to milliarder kroner.

Hertil kommer en ekstra aftale frem til udgangen af 2026, som endnu ikke er helt fastlagt, men foreløbigt bogført til 860 millioner kroner.

Det skriver Finans, der har set nye regnskaber fra Sybo Holding, det tidligere var ejerselskab bag Sybo Games.

Sådan ser det ud i Subway Surfers, når spillet er i gang. Foto: Sybo Games

Milliarder på kistebunden

Det vilde salg betyder, at både Bodie Jahn-Mulliner og Sylvester Rishøj Jensen nu er gode for mere end 1,3 milliarder kroner i deres personlige selskaber.

Sybo Games er primært kendt for mobilhittet Subway Surfers, der i alt sin enkelthed ud på, at hovedpersonen Jake eller en af de andre figurer fra hans graffiti-gruppe løber på et sæt togskinner, mens de skal forsøge at undgå tog og en betjent.

Spillet rundede tidligere på året en vanvittig milepæl, da det rundede hele fire milliarder downloads.

Nedenfor ses et opslag, hvor Sybo Games fortæller om bedriften.

