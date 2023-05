Danskernes forbrug af mobildata eksploderer

Danskernes forbrug af data på mobiltelefonen er steget med 20 procent på et år, viser nye tal. Har du husket at give dit abonnement et gennemtjek?

Dugfriske tal fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur viser, at danskernes forbrug af mobildata er steget til et hidtil uset højt niveau.

I andet halvår 2022 lød den gennemsnitlige mængde af data, der bruges per mobilabonnement, på 20 GB per måned. Det er en stigning på 20,3 procent sammenlignet med samme periode året forinden.

Et gennemsnitligt dataforbrug på 20 GB per måned er en fordobling af niveauet i 2019. I takt med at danskerne streamer mere, og streamingkvaliteten øges, ligesom teleselskaberne forbedrer deres mobilnet med blandt andet 5G, stiger behovet for større mobilabonnementer med masser af mobildata betragteligt.

Sådan tjekker du, om du har nok mobildata

Har du ikke givet dit mobilabonnement et eftersyn i et eller flere år, bør du gøre dig selv den tjeneste. Selv om dine vaner måske ikke har ændret sig synderligt, kan dit forbrug have gjort det, da streamingtjenester gradvist skruer op for kvaliteten og dermed dit dataforbrug.

Heldigvis tager det ikke mange øjeblikke at logge ind på ens teleselskabs selvbetjening. Her kan man måned for måned se sit forbrug af data.

Vil du have en idé om, hvor højt dit forbrug er, bør du udregne gennemsnittet af det seneste halve års dataforbrug. Da forbruget kan svinge fra måned til måned, bør du for en sikkerheds skyld lægge 10 procent oven i gennemsnittet som en buffer.

Har du for eksempel et gennemsnitligt forbrug på 22 GB data per måned, bør du sørge for at have mindst 24 GB data til rådighed. Det vil i praksis betyde, at du bør orientere dig efter mobilabonnementer med mindst 25 GB data til rådighed. Dermed løber du ikke tør for data og undgår samtidig at betale unødvendigt meget for dit mobilabonnement.

Skift til god dækning

Er du i disse sparetider blevet mere prisbevidst, når det gælder køb af forbrugsvarer? Så sørg for at købe mobilabonnement hos et lavprisselskab. Du kan blandt andet vælge mellem OiSTER, duka, Call me, CBB Mobil, eesy og Greentel.

Hos disse teleselskaber får du meget mere tale og data for pengene, og du får adgang til samme mobilnet som hos de store og dyre selskaber, som er YouSee, Telia, Telenor og 3.

Et billigt mobilabonnement er intet værd uden god mobildækning. Husk derfor at finde de teleselskaber, der har bedst dækning i dit postnummer. Det kan du på Telepristjeks dækningskort, hvor mere end 9.000 danskere har delt ud af deres erfaringer med deres teleselskabs mobildækning.

