De ansatte får mundkurv på: Må ikke længere snakke om abort, våben og vacciner

Hvis du arbejder for Facebook, skal du nok til at passe på med, hvad du ævler om i frokostpausen.

For moderselskabet Meta har netop fremlagt nogle retningslinjer om emner, man ikke længere må diskutere på arbejdspladsen.

Det skriver Business Insider på baggrund af en mail, som Metas hr-chef, Lori Goler, har sendt til de ansatte.

Emnerne, der af Lori Goler betegnes som ’yderst forstyrrende i fortiden’, indbefatter blandt andet abort, vacciner, våben og politik.

’Vi gør det her for at sikre, at vores interne diskussioner forbliver respektfulde, produktive og giver mulighed for at fokusere,’ står der blandt andet i brevet.

Lori Goler står i spidsen for alle aspekter af Metas hr-aktiviteter. Foto: Meta

Lori Goler skriver derudover, at 'det selvfølgelig får den betydning, at vi ikke længere tillader enhver form for snak på arbejdet, men vi mener, at det er det rigtige at gøre på den lange bane for at bevare et sundt arbejdsmiljø.'

De nye regler indbefatter ikke medarbejdere, der er nødt til at tale om emnerne som en del af deres rolle.

'Det kommer heller ikke til at påvirke de ansattes eksterne kommunikation - heriblandt opslag på de sociale medier,' fremgår det af brevet.