De bedste elbiler til den lange køretur

Sommeren er over os, og det er for mange ensbetydende med en tur sydpå til varmere himmelstrøg. Mens andre foretrækker at flyve, er der også mange, som pakker egen bil og kører sydpå.

Langture til udlandet egner elbiler sig ikke til, vil nogle sikkert påstå. Men elbilers rækkevidde er blevet forbedret markant de senere år.

I dag er det således ikke unormalt, at en elbil i en variant med lang rækkevidde kan køre 500 til 600 km, og de bedste elbiler ligger mellem 600 og 700 km i rækkevidde.

Har lang rækkevidde høj prioritet for dig? Så har vi her fundet fem bud på elbiler til den lange køretur. Elbilerne på listen udmærker sig også ved at have høj komfort og konkurrencedygtige priser.