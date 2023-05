De dyre smartphones dumper

De har længe været de mest eftertragtede på markedet, men de er ikke nødvendigvis bedst.

I hvert fald ikke når det handler om at sende og modtage tale og data-signaler, hvor antennerne i dyre flagskibstelefoner fra Apple og Samsung scorer lavt.

Antennekvaliteten kan i værste fald være afgørende for, om man eksempelvis kan ringe til 112.

Resultaterne fremgår af en test af de 18 mest populære telefoner i Danmark, som Gert Frølund Pedersen, der er professor og antenne-forsker ved Aalborg Universitet, har udført, skriver Ingeniøren.

Apples seneste generation, iPhone 14 ligger langt nede på listen, når det handler om antennens evne til at modtage data fra en mobilmast, mens Samsung Galaxy S22 scorer dårligst til at sende tale-signaler videre til en mobilmast.

Annonce:

'Jeg har lavet den her type målinger i over 20 år, og selvom variationen mellem de dårligste og bedste antenner er blevet mindre over tid, så er der stadig stor forskel', siger Gert Frølund Pedersen til Ingeniøren.

Antennerne i dyre flagskibstelefoner fra Apple og Samsung scorer lavt. Foto: Mike Segar.

De er bedst

Han har længe opfordret til at målinger af antennerne bliver offentlige, så forbrugere kan sammenligne antenner på tværs af modeller.

'Vi har længe haft en standardiseret metode til at måle antennekvaliteten, og alle producenter bruger de test til intern brug, og mobiloperatørene kræver at se disse målinger for alle telefoner. Så det vil være let at frigive de data til forbrugerne', siger Gert Frølund Pedersen.

Samlet set, på tværs af forskellige 4G og 5G-frekvensbånd, scorer Sony Xperia 5 III bedst til tale, mens OnePlus 10 Pro er bedst til data.