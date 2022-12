De helt rigtige familie-abonnementer

Får du og din husstand nok mobiltelefoni for pengene? Bliv klædt på til at finde de billigste mobilabonnementer til hele familien

Der kan være mange penge at spare, hvis man køber mobilabonnementer til hele familien med omhu. Vi guider dig her til, hvordan hele familien - voksne såvel som børn - får mest mobilabonnement for pengene.

Spar (måske) penge med samlerabat

Alle de store teleselskaber - det vil sige Telia, Telenor og YouSee - tilbyder samlefamilie eller familierabat. De giver dermed rabat for hvert ekstra mobilabonnement, man køber til samme husstand.

Det er dog ikke altid den billigste løsning. Alle de store teleselskaber har så høje normalpriser på deres abonnementer, at prisen efter samlerabat stadig kan være højere, end hvis alle familiemedlemmer skiftede over til et lavprisselskab.

De store teleselskaber tilbyder dog services, som kan være værd at betale ekstra for. Det er blandt andet muligheden for at besøge fysiske butikker, længere åbningstider for kundeservice, højere mobilrabatter ved køb af en ny telefon, adgang til mange streamingtjenester og brug af mobilen i flere lande (roaming).

Bland selv mobilabonnementer hos lavprisselskaber

Lavprisselskaber som Call me, CBB Mobil, dukaTALE, eesy og Greentel tilbyder ikke samlerabat, men i stedet faste lave priser. Og så er der OiSTER, som tilbyder både lave priser og samlerabat.

Den billigste løsning for mange familier vil med al sandsynlighed være at blande abonnementer hos disse teleselskaber efter hvert familiemedlems behov.

Udvalget af mobilabonnementer varierer fra lavprisselskab til lavprisselskab. Udnyt det og find mobilabonnementer hos de forskellige lavprisselskaber, der passer til hvert familiemedlems behov. Lavprisselskab A har måske det bedste abonnement til mor og far, mens lavprisselskab B har det bedste abonnement til børnene.

Pas på med ikke at vælge billige abonnementer med for lidt data i forsøget på at spare penge. Det er dyrt at skulle tilføje ekstra data i et mobilabonnement sidst på måneden.

Tjek løbende familiens forbrug og juster til

Familiemedlemmernes forbrug af tale og data kan ændre sig over tid. Derfor bør familien jævnligt holde øje med forbruget af tale og data i teleselskabernes selvbetjening.

På den måde kan man løbende justere abonnementerne efter behov og sørge for ikke at betale unødvendigt dyrt for abonnementer med en masse tale og data, som aldrig bliver brugt. En god tommelfingerregel er at have mindst 10 procent mere tale og data til rådighed i sit abonnement, end der forbruges i løbet af en typisk måned.

En særlig effektiv sparestrategi er at skifte jævnligt mellem lavprisselskaberne flere gange om året. De tilbyder ofte halv pris i de første tre måneder, og det kan nemt give en årlig besparelse på 1.000 kroner per person. Der er intet til hinder for, at alle familiemedlemmer anvender dette sparetrick.

