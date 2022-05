Den er festens midtpunkt

Samsungs første smartprojektor The Freestyle er garant for mobil underholdning

Den vejer 800 gram, har en mat og glat, men ikke skinnende silikonebelagt overflade og minder i både form og størrelse om en forvokset øldåse.

'The Freestyle' hedder apparatet, men den kan hverken danse, digte eller kaste med håndtegn.

Det er Samsungs første transportable smartprojektor, som langt om længe er kommet til Danmark, efter det sydkoreanske konglomerat præsenterede den på verdens største techmesse, CES i Las Vegas, i begyndelsen af januar.

Der fik den overraskende meget opmærksomhed som den udskejende i Samsungs ellers mainstreamprægede præsentationspalet.

- Samsung har altid noget vildt med til CES, og det er ikke anderledes i år. Freestyle er en lillebitte projektor til 899 dollars, som føles skræddersyet til millenniumgenerationen, skrev CNN efter første øjekast på messen.

The Freestyle er det nyeste produkt i Samsungs Lifestyle-serie, og den har været længe undervejs. Forudbestillinger blev tidligere på året sat på pause, fordi efterspørgslen var markant større end forudset.

Ekstra Bladet har nu fået fingrene i et af de første eksemplarer i Danmark.

Projektoren er fyldt med små huller, som dækker over en 360 graders højtaler. På siden finder man et USB-C-stik, et hdmi-stik og en lille knap, som giver mulighed for at slå apparatets indbyggede mikrofon fra. Mikrofonen giver adgang til stemmestyring via både Google Assistant, Amazon Alexa eller Samsungs egen Bixby.

Der medfølger en rejseadapter og et knap to meter langt ladekabel som sættes i USB-C-stikket.

Projektorer har et notorisk ry for at være besværlige at sætte op med nogle modeller på grænsen til det ondskabsfulde, men The Freestyle gør sig ikke besværlig. Opsætningen er nem og smertefri, men tager noget tid at komme igennem.

Og så begynder det sjove.

Projektorens selvfede navn kommer til sin ret, når apparatet kommer i sving.

Alle flader i hjemmet kan udgøre samlingspunkter for underholdning, og her pirres fantasien hos det indre legebarn.

'Ramasjang' på loftet i børneværelset, Superliga på stuens endevæg eller Volbeat-koncert på køkkengulvet er ikke noget problem, så længe du har en stikkontakt, som ikke er mere end halvanden meter fra en relativt plan overflade. Den maksimale afstand mellem projektoren og dens 'lærred' er på papiret 2,65 meter, men man kan godt slippe afsted med mere, hvis man er villig til at ofre noget billedkvalitet.

Eller hvad med en af de indbyggede ambientfunktioner i form af et levende bål projiceret på cykelskuret? Sluk hellere, inden naboen ringer til brandvæsnet, for billedet og farverne kan fremstå uhyggeligt realistiske.

Samsungs indbyggede styresystem, Tizen, det samme som Samsung bruger på sine smart-tv, fungerer godt og er intuitivt. Netflix, Disney+ og Amazon Prime er præinstalleret og den lille medfølgende fjernbetjening har hurtigknapper til de tre streamingtjenester. Fjernbetjeningen føles responsiv, men man kan opleve lidt forsinkelse, når man dykker dybere ned i systemerne.

The Freestyle har indbygget en såkaldt automatisk keystone-korrektion, som justerer billedet til et rektangulært format, lige så snart du stiller på projektorens position. Også selvom den står på en skæv overflade. Automatiseringen er præcis i langt de fleste tilfælde.

Der er også mulighed for at kalibrere billedet. Det kan der være behov for, hvis du f.eks. bruger en trævæg eller spraglet baggrund. Perfektionisten vil sætte pris på det, men jeg gætter på, at flertallet finder det for besværligt til at bruge tid på det.

Projektorens navn lægger ikke op stil et stationært liv, men The Freestyle har ikke noget batteri, og det knap to meter lange ladekabel sætter hurtigt begrænsninger for den frie stil. Skal du binge 'Stranger Things' til en gyseraften i en garage uden stikkontakt, må du enten rulle forlængerledning ud eller finde en kraftig powerbank.

The Freestyle gør sig nok bedre med sport eller musikvideoer, hvor den kan imponere selskaber med sit op til 100 tommer billede. Projektoren har desuden en særlig gamingfunktion med lav responstid, men den er bedre egnet til Just Dance på stuegulvet end CS:GO fra kontorstolen.

Det skal bare helst ikke være i dagtimerne på en solskinsdag, for her er The Freestyle knap så sjov.

I Samsungs egne specifikationer lyder det, at The Freestyle har en lysstyrke på 550 LED lumens, men flere specialistmedier, heriblandt Cnet og The Hook Up, har målt projektoren i en anden målestok, hvor den reelt ligger på omkring 200 Ansi Lumens.

Sagt på dansk er lysstyrken på The Freestyle middelmådig, hvilket betyder, at den fungerer langt bedre i lysfattige omgivelser. Ekstra Bladet har gjort sig samme erfaring.

Det mest irriterende ved The Freestyle er den konstante summen. Lægger man øret op ad projektoren, støjer den omkring 50 decibel, mens den falder til omkring 40 decibel ved en meters afstand.

Det er på niveau med en moderne opvaskemaskine og svært at abstrahere fra, hvis du ser film i en campingvogn eller på et mindre værelse.

Her gør The Freestyle sig endnu en gang bedre i højlydte selskaber og med musik, action eller sport.

Den lille 360 graders højtaler leverer imponerede lydkvalitet selv ved høje lydniveauer og har fremragende dynamik både under tale, store brag og trommesoloer. Alternativt er det også muligt at koble en bluetoothhøjtaler til.

Samsungs The Freestyle er en praktisk, flot og kompakt projektor, som man uden problemer kan tage med til fest eller på rejse. Den er sjov at bruge, indstiller selv det meste automatisk, og softwaren er intuitiv. Man savner dog et integreret batteri.

The Freestyles bedste venner er snakkesalige selskaber og mørklægningsgardiner. Lysfattige omgivelser vil fremhæve projektorens flotte billeder, og gæsterne vil overdøve den enerverende summen og hygge om kap med 360 grader-højtalerens imponerende lyd. Også udendørs.

I bedste fald er det et mobilt 100 tommer fjernsyn på 800 gram. I værste fald skulle du have brugt pengene på 1000 øl.

