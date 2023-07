Den nye Sony-telefon er næsten for meget af det gode

Den nye flagskibstelefon fra Sony er ikke lavet til hvem som helst, må man forstå.

For Sony Xperia 1 V er nemlig ’skabt til indholdskreatører,’ som tech-giganten selv formulerer det i en pressemeddelelse.

Telefonen bør altså være oplagt til alle dem, der gerne vil lave af at lave YouTube-videoer og Reels til Instagram, hvilket selvfølgelig også betyder, at telefonen teknisk kan rigtig meget.

Næsten for meget – for den almindelige forbruger.

Den nye Sony Xperia 1 V koster 9999 kroner.

Forvirrende topklasse

Hvis der er tre ting, der er vigtige for folk, der lever af TikTok og Instagram, så er det god billedkvalitet, knivskarpe videoer og selvfølgelig likes.

Mens selvom Xperia 1 V selvfølgelig ikke kan garantere sidstnævnte, så leverer Sony selvfølgelig en telefon med et kamera i topklasse.

Det kommer dog med en pris. For man bliver ikke blæst bagover af standard-indstillingerne, og man skal nok virkelig have forstand på, hvad man laver, før man kan få mest muligt ud af de tre linser, som pryder telefonens bagside.

Det bliver ikke nemmere af, at det tager tid at sætte sig ordentligt ind i de tre pre-installerede apps, Photography Pro, hvor man tager billeder, og Video Pro og Cinema Pro, der bruges til video.

Men kan man mestre det, så har man ifølge eksperter også en telefon med et virkelig godt kamera på niveau med dem fra Sonys populære Alpha-serie.

Xperia 1 V kommer med en nyudviklet billedsensor og teknologi fra Sonys anerkendte Alpha-serie. Foto: Sony

En tur i hjemmebiffen

Når man propper en 6,5” OLED-skærm med 4K-opløsning og en opdateringshastighed på 60 eller 120Hz, hvilket selvfølgelig er i den pæne ende, på en telefon, så er det klart, at den er god til meget mere end blot at tage billeder og lave video.

Sony Xperia 1 V er nemlig også fuldstændig oplagt til at streame film og serier på. Hertil hjælper telefonens slanke design og et 21:9-format, hvilket kun underbygges af et par overraskende gode højtalere.

Samtidig har Sony ikke været bange for at gå imod et par af tidens trends.

De har fx holdt fast i et fladt glas i stedet for det buede, som efterhånden er mange steder, og så kan man rent faktisk sætte et 3.5mm -jack-stik i, som flere ellers prøver at afskaffe i denne bluetooth-tidsalder, vi efterhånden lever i.

Nogle ting er bare værd at holde fast i. Foto: Sony.

Det springende punkt

Man må rose Sony, for de kan i hvert fald ikke klandres for at være bange for at tage det sikre valg.

Derfor ligner og føles Xperia 1 V også sin forgænger langt hen ad vejen.

Dog er bagsiden lavet med et nyt og særligt knubret materiale, som gør, at telefonen ligger rigtig godt i hånden – ja faktisk bedre end de fleste andre telefoner - også selv den er længere, lettere og lidt tyndere end flere af konkurrenterne alternativer.

Selvom telefonen har rigtig gode ting kørende for sig, kan man kun samtidig undre sig over, at Sony vælger at lade deres seneste flagskibstelefon være et nicheprodukt, der især henvender sig til folk, der i forvejen bruger Sony-produkter til at lave billeder og video.

For sammen med prisen på næsten 10.000 kroner kommer det nok til at skræmme flere væk, end det lokker folk til.