Denne mobil må du ikke købe

En okay telefon der er for ringe til prisen.

Når mobilproducenterne forsøger at lave billigere udgaver af velfungerende og anmelderroste telefoner, går det langt fra altid godt. Det er OnePlus Nord CE 2 et eksempel på.

Prisen er 2.899 kroner uden abonnement, når salget starter i marts, hvilket ellers er en fornuftig pris for en mellemklasse telefon, men du skal ikke købe den.

Hvorfor skal du ikke det - tænker du måske? Årsagen er, at OnePlus har en anden telefon på markedet, der er LANGT bedre og prisen er nogenlunde den samme.

I stedet skal du nemlig købe 'den rigtige' Nord-model, der hedder OnePlus Nord 2. Nord CE 2'eren, som jeg netop har testet, er en nedgraderet version.

Det positive først

Lad os lige se på nogle af de ting, som OnePlus Nord CE 2 gør godt.

Skærm : Skærmkvaliteten er god og den er let at se, når solen skinner. Skærmbilledet opdateres 90 gange i sekundet, hvilket giver en mere flydende grafikoplevelse.

: Skærmkvaliteten er god og den er let at se, når solen skinner. Skærmbilledet opdateres 90 gange i sekundet, hvilket giver en mere flydende grafikoplevelse. Batteri : Batteriet holder op mod to dage ved moderat brug. Der medfølger en 65 watt oplader og i testen kunne jeg oplade batteriet fra 0-81 procent inden for en halv time.

: Batteriet holder op mod to dage ved moderat brug. Der medfølger en 65 watt oplader og i testen kunne jeg oplade batteriet fra 0-81 procent inden for en halv time. Kamera : Bruger du primært dine billeder på Facebook og Instagram, vil du i det fleste tilfælde blive tilfreds med resultatet fra telefonens kamera, men i forhold til mange andre telefoner er kvaliteten af billederne ikke gode nok. Hvis ikke motivet står stille, vil du sandsynligvis stå med et sløret resultat.

: Bruger du primært dine billeder på Facebook og Instagram, vil du i det fleste tilfælde blive tilfreds med resultatet fra telefonens kamera, men i forhold til mange andre telefoner er kvaliteten af billederne ikke gode nok. Hvis ikke motivet står stille, vil du sandsynligvis stå med et sløret resultat. Fingeraftrykssensor : Indbygget i skærmen får du en fingeraftrykssensor, som er rasende stabil.

: Indbygget i skærmen får du en fingeraftrykssensor, som er rasende stabil. Forbindelser: Mobilen er fin til samtaler og beskeder. Heller ikke stabiliteten af mobilforbindelser, Wi-Fi, Bluetooth m.v. har der været problemer med. Her er telefonen temmelig stabil.

Slap i elastikken

Da jeg kom mig over telefonens plastikindpakning, der på ingen måde tilfører en ekstra kvalitetsoplevelse, kom turen til ydelsen.

Når der skiftes mellem programmer og ved almindeligt brug, synes jeg, at det hele går lidt langsomt.

Ikke at jeg forlanger topmodel-ydelse af en telefon til under 3.000 kroner, men lidt mere ville klæde den – særligt fordi konkurrenterne godt kan finde ud af, at levere dette i prisklassen.

Møder du en website, der er dårligt programmeret, kommer OnePlus Nord CE 2 for alvor til kort. Jeg kom ud for, at telefonen blev trukket så meget i knæ, at jeg slet ikke kunne betjene siden. Jeg så også, at browseren bare spontant lukkede ned – gav op, kan man sige

Langsommere til prisen

Jeg skal ikke trætte dig med komplicerede tekniske målinger af hastigheden på telefonen. Du skal bare tage med i dine overvejelser, at ydelsen, 'motoren' om du vil, er dårligere end på en konkurrerende telefon som Motorola Moto G100, der er set ned til 2.400 kroner, men ellers koster det samme som OnePlus Nord CE 2.

Den er også langsommere end storebroder-mobilen, som jeg omtalte tidligere, OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 koster 2.999 kroner, mens den skrabede model har en vejledende pris på 2.899 kroner.

Skærmen er god, men resten af telefonen har et kedeligt plastikdesign (Foto: MereMobil.dk)

Konklusion: Det bliver et 'nej tak'

Når du står i mobilbutikken og sælgeren siger 'dette er den nyeste OnePlus-telefon', er det rigtigt, men det er ikke det bedste valg til prisen. Det er til gengæld OnePlus Nord 2, som jeg i sommer kaldte 'et stærkt køb', hvilket stadig er helt rigtigt.

Bare fordi OnePlus Nord CE 2 er den nyeste, er det ikke den bedste. Det giver ingen mening at købe en dårligere telefon, når prisen er den samme.

OnePlus Nord CE 2 er, som enkeltstående produkt, egentlig 'okay'. På mobilmarkedet er det bare ikke nok at være 'okay'. Til det er konkurrencen ALT for hård og ubamhjertelig.

Du kan finde OnePlus Nord CE 2 i butikkerne fra den 10. marts 2022.