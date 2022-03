Denne telefon kan presse Samsung

Kongen af mellemklassen, Motorola, har relativt få erfaringer i minefeltet af topmodeller, hvor priserne og forventningerne er høje, men denne gang har Motorola en enestående chance, for at vise hvad de kan.

Motorola Edge 30 Pro er, kort fortalt, en topmodel prissat lavt. Kun 5.999 kroner uden abonnement.

Selvom prisen er op mod 2.700 kroner lavere end den konkurrerende Samsung Galaxy S22+, kan Motorola sagtens være med. Edge 30 Pro er nemlig en fremragende telefon med få kompromisser.

Fordelen er tilmed, at Motorola Edge 30 Pro rent faktisk kan købes og Samsung lader til at have leveringsproblemer på Galaxy S22 og Galaxy S22+, viser et tjek af lagerstatus på Pricerunner.

Billederne bliver i mange tilfælde fine, men Samsung fører på kamerateknologi (Foto: MereMobi.dk)

Hvad får du så?

På Motorola Edge 30 Pro får du den samme motorkraft, som i Samsungs topmodel. Softwaren er stabil og alt på telefonen flyver afsted.

Hvis du er træt af Samsungs tilpasninger på Android, er Edge 30 Pro et godt alternativ. Her er der stort set ikke ændret på, hvordan Android-systemet ser ud og fungerer.

Du får hurtigere opladning end hos Samsung og en kraftig oplader med i salgspakken. Samsung leverer deres mobil uden oplader.

Lagerpladsen og RAM er større på Motorola og så er telefonen ret god til noget så gammeldags som telefonsamtaler.

Skærmbilledet ser flot ud og billedet opdateres op til 144 gange i sekundet, hvilket giver mere flydende grafik end på Samsung Galaxy S22+, der har 120 Hz som maksimum.

Dette får du ikke hos Motorola

Samsung er klart bedst på skærmkvaliteten og lysstyrken. En frostklar morgen med skærmlyset skruet helt op, havde jeg vanskeligt at se indholdet i 'søgeren' fra kameraet, når jeg tog billeder. Det problem får du ikke hos Samsung.

Kameraet er Samsung også rigtigt gode til. Motorola dumper ikke, men mangler det sidste stykke for blive rigtig god. Du kan se nogle af mine billeder fra Edge 30 Pro her.

Samsung har desuden førertrøjen på softwareopdateringer. Mens Samsung lover fire Android-opdateringer og fem års sikkerhedsopdateringer, så skal du hos Motorola nøjes med to store opdateringer og opdatering af sikkerhedslaget kun i tre år.

Dommen: Den kan du roligt købe

Motorola Edge 30 Pro er skøn at bruge. Kvaliteten er god, skærmen ser flot ud og de 144 Hz er med til at give en ekstra lækker betjening og ikke mindst en fed grafikoplevelse i spil.

Batteriet kunne godt have haft mere kapacitet, men opladningen er lynhurtig – og opladeren medfølger. Desuden er jeg vild med, at Motorola endelig er kommet med på trådløs opladning.

Vigtigt er det også, at Qualcomm-processoren yder på niveau med markedets absolutte topmodeller til en langt højere pris.

Jeg er lidt bekymret for, at Motorola kun lover en relativt kort opdateringsperiode af Android-softwaren. Her skal de lægge en ny strategi, hvis ikke de skal overhales. Men igen er prisen så en fordel.

Prisen er virkelig attraktiv. Selvom der er nogle kompromisser, så kan jeg sagtens anbefale dig at købe Edge 30 Pro. Prisforskellen mellem denne og Samsung er så stor, at du om ikke andet bør overveje Motorola Edge 30 Pro meget seriøst.

Edge 30 Pro er Motorolas bedste telefon hidtil. 5 ud af 6 stjerner og et flot ”anbefaler”-klistermærke fra mig. Det er godt gået!