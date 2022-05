Der bliver kamp om den 

Den nyeste generation af Apples iPad Air er et knirkende kraftcenter med få mangler

Den nye iPad Air vil give familiære følelser hos dig, som allerede ejer et eksemplar af den yngre generation.

Skærmen, højtalerne og fingeraftryksskanneren på powerknappen er, som de plejer at være.

I en tid hvor techselskaberne forsøger at dræne hver en øre fra dit kreditkort med nye stiktyper, manglende ladere og andre forvirrende ændringer, der skal få dig til at investere i ekstraudstyr, kan man kalde det en fordel, at cover og tastatur fra din gamle iPad Air også passer til den nye.

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Jonathan Damslund

Som med iPhone SE 2022 skal man ind under karosseriet for at se de store ændringer.

Hukommelsen er fordoblet, selfiekameraet er løftet fra syv til 12 megapixel og så har den fået den afsindig hurtige M1-chip - en chip, der blev introduceret i Macs i 2020 og indtil nu kun har været udbredt til den markant dyrere storebror iPad Pro.

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Jonathan Damslund

Med sin tykkelse på 7,5 millimeter og 469 gram betyder det, at du ubesværet kan fremtrylle computerkraft til seriebinge, gaming og krævende 3D-programmer som SketchUp, uanset om du sidder mellem to sværvægtsboksere i flyet på økonomiklasse eller bare nægter at rejse dig fra lænestolen.

Med et tastatur kan den også erstatte et let behov for skrive- og regneprogrammer, som man normalt ville dedikere til sin bærbare.

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Jonathan Damslund

Den lynhurtige chip og fordoblingen af hukommelsen er også en fristelse for spilentusiaster.

Mange spilgiganter fokuserer i stigende grad på de mobile gamere, og efterspørgslen på udviklere til platformen har måske aldrig været større.

Populære pc-titler som Battlefield, Warzone og Diablo er på vej til iPad'en, og jeg tør godt forudse, at ingen af spillene kommer til at lægge stort pres på M1-processoren.

Der er med andre ord mulighed for gode spiloplevelser med både nuværende og kommende titler.

Derfor kan der hurtigt blive kamp om en iPad Air i et hjem med både gamere, serieelskere, sofakartofler og kreative typer, der fordyber sig i videoredigering og 3D-programmer.

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Jonathan Damslund

Men vær forsigtig, hvis I skal slås om den.

Det slanke design føles stadig moderne, og det er smukt at se på, men jeg ville ikke smide den i en kuffert eller lade børnene lege med den uden et solidt cover.

Der skal ikke meget pres på den flotte tablets ydre, før den begynder at knirke let.

Displayet står knivskarpt, men den nye generation byder fortsat kun på 60 Hz opdateringshastighed.

Flere og flere tablets og smartphones fra både konkurrenter og Apple selv er nu født med 120 Hz, og det langt mere rolige og flydende billede er virkelig noget, man savner på iPad Air, hvis man først har vænnet sig til de 120 Hz.

Foto: Jonathan Damslund

Foto: Jonathan Damslund

Det er muligt at vælge mellem 64 og 264 gigabyte lagerplads.

Modellen med 64 er ikke til dig, som bruger iPad'en som dit primære kamera, downloader serier til offline brug og moderne spiltitler, men den kan være tilstrækkelig, hvis målet er en tablet til streaming og et fåtal udvalgte favoritapps.

Hvis I er flere, der skal deles om den, vil I blive glade for de 264 gigabyte. Så slipper I for at slås om, hvilke apps der skal slettes.