Derfor skal du droppe sim-kortet i din mobil

eSIM (embedded sim) eller indbygget sim er en teknologi, der erstatter det fysiske sim-kort i blandt andet mobiltelefoner.

Kan du heller ikke finde hoved og hale i, hvad eSIM er, og hvilke fordele og ulemper et digitalt sim-kort har?

Bliv klogere på fremtidens sim-kort, som kun lever i cyberspace.

Det fysiske sim-kort digitaliseres

Det fysiske sim-kort så første gang dagens lys helt tilbage i 1991. I flere omgange er størrelsen reduceret mærkbart, og i 2016 blev eSIM introduceret. To år senere introducerede 3 eSIM som det første danske teleselskab.

Men hvad er eSIM helt nøjagtigt? Det er en teknologi indbygget i mobiltelefoner, tablets og smartwatches, som erstatter det fysiske sim-kort af plastik. Aktivering af et mobilnummer foregår i stedet online. Det har sine fordele og ulemper.

Foto: Telepristjek.dk/Apple

Lynhurtig aktivering af flere mobilnumre

Med et eSIM aktiveres et mobilnummer med det samme. Det er dermed slut med at vente på at modtage et fysisk sim-kort med posten.

Et eSIM aktiveres som regel ved at logge ind på teleselskabets selvbetjening fra en anden enhed såsom en computer og skanne en QR-kode med den telefon, som skal aktiveres. Straks er der åbnet for forbindelsen til teleselskabets mobilnet.

Det er på mange telefoner også muligt at tilføje flere eSIM, hvoraf to kan bruges aktivt samtidig. På den måde kan man bruge sit private mobilnummer og arbejdsnummer på én og samme telefon helt uden et fysisk sim-kort.

eSIM er også en sikrere teknologi, da der ikke er noget fysisk sim-kort, som andre kan stjæle eller ødelægge. Da der ikke er nogen fysiske dele, som kan beskadiges eller slides over tid, er eSIM også en mere pålidelig teknologi.

eSIM er ikke for alle - endnu

De digitale eSIM understøttes desværre endnu ikke af alle danske teleselskaber. P.t. tilbydes de hos 3, Call Me, Greentel, OiSTER, Telenor, Telia, Telmore, YouSee og Hallo. Skal eSIM bruges til et smartwatch såsom Apple Watch, begrænses udvalget til 3, Telenor, Telia, Telmore og YouSee.

Til smartwatches koster et eSIM som regel 30-40 kroner per måned, mens det er gratis til smartphones og tablets. Se alle teleselskabers priser på eSIM her.

Ved opsætning af eSIM er man afhængig af en ekstra enhed såsom en computer eller en anden smartphone. Den telefon, man tilføjer et eSIM på, skal samtidig være koblet på en wi-fi-forbindelse. Ikke alle har disse to ting til rådighed, så den smartere løsning er altså ikke smartere for alle.

