Derfor skal du ikke købe 8K TV

Mere end fire år efter lanceringen er 8K TV stadig ikke slået an. Det er der flere gode grunde til og du bør som køber undgå 8K og i stedet satse på et godt 4K TV. Ekstra Bladet og Flatpanels.dk forklarer hvorfor

Grene af branchen havde udset sig 8K som det naturlige skridt efter 4K, der i sin tid tog over efter HD. På et eller andet tidspunkt bliver opløsningen dog så høj, at yderligere forbedringer er svære at få øje på.

Det er imidlertid ikke hele forklaringen bag det salgsflop, som 8K foreløbigt repræsenterer. En af de afgørende årsager er, at indholdsbranchen simpelthen ikke er fulgt med.

Skabere af film, serier og tv-programmer har udfordringer nok med at levere indhold i 4K-opløsning, så 8K er ikke bare tidligt ude, men nærmest utopisk pt. Uden indhold spiller TV'et ikke - tro ikke på producenternes fantastiske fortællinger om 'opskalering'.

Endnu sværere bliver det fra marts i år, hvor EU indfører nye og meget strenge energikrav for TV-skærme. 8K har hidtil været fritaget for at skulle overholde nogen som helst regulativer for maksimalt strømforbrug.

Den går ikke længere fra den 1. marts 2023, hvilket kommer til at udstille 8K-skærmes ekstravagante strømforbrug på en sådan måde, at de vil fremstå ekstraordinært lyssvage, med mindre du som bruger aktivt går ind og slår energisparetilstand fra.

Der er med andre ord ingen gode argumenter for at købe et 8K TV, og det er svært at få øje på faktorer, som kan ændre på dette faktum i de kommende år.

I stedet anbefaler vi, at man køber et godt 4K TV, som kan fremvise HDR (High Dynamic Range). Indholdsbranchen er begyndt at satse på netop HDR, som er et udvidet spænd af farver og lys, der virker uafhængigt af opløsningen i skærmen. HDR giver mere funklende og imponerende billeder, såfremt indholdet findes i formatet.

Dette indhold tilbydes af bl.a. Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, HBO Max og Netflix.

En god tommelfingerregel i dag er at købe et OLED TV, som alle større producenter nu tilbyder, om end der er forskelle mærkerne imellem. Se hvilke TV-modeller, Flatpanels anbefaler her.



