Derfor skal du IKKE købe den

Trænger tante Olga til en ny mobiltelefon?

Så virker det nærliggende at købe en ældrevenlig smartphone såsom en Doro og Emporia, som er designet specifikt til målgruppen. Men du gør faktisk klogt i at styre uden om ældrevenlige mobiltelefoner. I stedet bør du købe en ganske almindelig smartphone.

Se også: Priser på de bedste telefoner til ældre

Ældrevenlige smartphones er dårlige og forældede

Langt de fleste telefoner, som er udviklet specifikt til ældre og seniorer, er ganske enkelt dårlige og lider under flere alvorlige mangler.

Først og fremmest har de gamle og sløve processorer, som gør telefonerne frustrerende langsomme at bruge.

Annonce:

Skærmen er som regel også af ældre dato og har ofte en lav HD-opløsning i stedet for den højere Full HD-opløsning. Selv for ældre er et billede, der står skarpt, og hvor skærmen er let at læse i solskin, at foretrække.

Arkivfoto: Getty Creative

Kameraet er ofte et område, der er sparet voldsomt på i ældrevenlige telefoner. Men bare fordi man er ved at være gammel, er det ikke ensbetydende med, at man ikke vil tage flotte billeder i god kvalitet. Det kan man sjældent med mobiltelefoner til ældre.

Mange ældrevenlige telefoner har også håbløst forældet software, som bidrager til en dårlig og langsom brugeroplevelse. Forvent derfor heller ikke samme antal softwareopdateringer og vigtige sikkerhedsopdateringer som i ’normale’ smartphones.

Se også: Se smartphones der passer til netop dine behov

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En almindelig smartphone er bedst til ældre

Arkivfoto: iStock.com/NuPenDekDee

Med en ganske almindelig smartphone, som ikke kun henvender sig til ældre, får man ganske enkelt meget mere mobil for pengene - og ikke mindst en bedre telefon.

Annonce:

Til samme pris som en dårlig ældrevenlig telefon kan man få en smartphone med en flot og stor Full HD-skærm, gode kameraer, en mellemhurtig processor, som ikke hakker og hoster, og væsentligt nyere og bedre software.

Langt de fleste gængse smartphones tilbyder i dag også en ældrevenlig brugerflade, så tekst og ikoner i hele styresystemet gøres store og letlæselige. Dermed kan selv almindelige smartphones nemt betjenes af ældre med nedsat syn.

Men hvad med den fysiske nødkaldsknap, som på mange ældrevenlige telefoner gør det nemt for ældre at ringe en eller flere nødkontakter op? De fleste almindelige Android-telefoner og iPhones har lignende løsninger, hvor man ved fem tryk eller et langt tryk på tænd/sluk-knappen kan underrette udvalgte kontaktpersoner og alarmcentralen ved nødsituationer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre gode og billige smartphones til ældre

Samsung Galaxy A53 5G (til venstre), motorola moto edge 30 neo (i midten) og OnePlus Nord 2T 5G (til højre). PR-foto

Herunder kan du læse om tre gode smartphones, der ligger i samme prisklasse som mange ældrevenlige smartphones:



Hører du musik på telefonen? Det kan hurtigt blive dyrt. Læs med her og spar penge på musikstreaming..

--------- SPLIT ELEMENT ---------