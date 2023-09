Derfor skal du købe en brugt iPhone

iPhones bliver dyrere og dyrere. En ny iPhone 14 koster alt mellem 6.000 og 14.000 kroner alt efter variant. Samtidig står den kommende iPhone 15 til at blive markant dyrere.

Heldigvis kan du spare mange tusinde kroner ved at købe en brugt iPhone hos en professionel forhandler. De indkøber de brugte iPhones, istandsætter dem og sælger dem igen til attraktive priser.

Der er masser af gode grunde til at vælge en brugt iPhone.

Brugte iPhones er billigere

Refurbished iPhones, som de også hedder, kan købes i forskellige kosmetiske stande, så man kan finde lige den iPhone, der passer bedst til ens præferencer og budget.

Køber du en af de nyeste iPhone-modeller brugt i stedet for helt ny, kan du forvente en besparelse i omegnen af 24-32 procent alt efter stand. Jo ældre modellen er, jo højere er besparelsen. En to år gammel iPhone-model er for eksempel 47-55 procent billigere.

Der er altså utrolig mange penge at spare. Og da de fleste alligevel putter et cover på deres telefon, kan eventuelle små ridser og skrammer formentlig slet ikke ses.

Reklamationsret, garanti og returret

Du kan sagtens købe en brugt iPhone på Den Blå Avis eller Facebook Marketplace. Det er dog med en vis risiko for at blive snydt. Den risiko undgår man ved at købe brugte iPhones hos professionelle forhandlere, der ikke laver andet end at indkøbe, istandsætte og sælge telefonerne.

Køber du hos en professionel forhandler, får du samtidig den lovpligtige reklamationsret – ofte også en frivillig garanti oveni – samt 14 dages returret.

Brugte iPhones er så gode som nye

Brugte iPhones gennemgår grundige inspektioner og test, inden de sælges forfra. Op mod 52 trin gennemgår en brugt iPhone. Det sikrer, at alle komponenter såsom højtaler, skærm, mikrofon, sensorer, ladeport, kamera og knapper virker.

Eventuelle defekter komponenter udskiftes, så telefonerne fungerer lige så godt som fabriksnye iPhones.

En brugt iPhone er en bæredygtig iPhone

Apple gør i forvejen meget for at nedbringe CO₂-udledningen fra produktionen af iPhones, men helt bæredygtige bliver de aldrig.

Det er derimod et meget bæredygtigt valg at købe en brugt iPhone, så du forlænger en allerede produceret telefons levetid. Købet af en brugt iPhone udsætter dermed den CO₂-tunge produktion af en ny iPhone.

Sådan sikrer du dig, når du handler