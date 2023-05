Derfor skal du vælge 5G-internet

Trådløst bredbånd via 5G er nu et reelt alternativ til fibernet, og prisen er i nogle tilfælde endnu bedre end traditionelt bredbånd

Bredbånd til hjemmet er for mange lig med kabler, bokse og dyre installationer. Men sådan behøver det slet ikke at være.

5G-internet er godt og billigt bredbånd

5G-internet er en relativ ny teknologi, som trådløst leverer lynhurtigt bredbånd til hjemmet via teleselskabernes nye 5G-mobilnet. Løsningen er ikke kun ualmindelig simpel at komme i gang med – den kan også være væsentligt billigere og i nogle tilfælde give endnu højere hastigheder end fibernet.

Der er i dag fem teleselskaber, som sælger mobilt bredbånd via 5G – og de billigste 5G-bredbåndsabonnementer med 1.000 GB data og en gratis 5G-lånerouter inkluderet koster nu kun 299 kroner per måned. Til sammenligning koster 1.000 Mbit/s fibernet hos stort set alle internetudbydere i dag mere end 300 kroner per måned.

Sparetrick: Spar mindst 40 procent hver måned

En af de helt store fordele ved 5G-internet er, hvor nemt det er at komme i gang med. Man skal blot bestille en samlet pakke, som indeholder et bredbåndsabonnement med et dertilhørende SIM-kort og en 5G-lånerouter. I med SIM-kortet i routeren, og straks er der internet til hele hjemmet.

Der er dog intet til hinder for, at du køber et billigt mobilabonnement med fri data, som kan fås fra 179 kroner per måned, og indsætter SIM-kortet i en 5G-router, som du selv anskaffer dig. En ny 5G-router kan købes fra omkring 2.200 kroner. Se de bedste routere til bredbånd her.

Dermed får du 5G-internet til hjemmet til en pris, der er mindst 40 procent lavere end teleselskabernes normalpris. Læs meget mere om det smarte sparetrick her.

Kan sagtens hamle op med fibernet

Om 5G-internet er den rette internetløsning hjemme hos dig, afhænger af de lokale forhold, og hvor tæt på du bor på teleselskabernes mobilantenner.

For at opnå virkelig høje hastigheder, der kan overstige 1.500 megabit i sekundet, kræver det også, at teleselskaberne gør brug af de høje 5G-frekvenser nær dig.

Du kan slå din adresse op på teleselskabernes hjemmeside for at få en fornemmelse af, hvilke hastigheder de kan levere ved din bopæl. Det er dog kun estimater, og de reelle hastigheder kan afvige meget i begge retninger.

Er du i tvivl om, hvilket teleselskab du bør vælge? Så kan du på Telepristjeks dækningskort se, hvordan mere end 9.000 danskere har oplevet de forskellige teleselskabers mobildækning i deres by.



