Det ligner krigen i Ukraine - nu vil skaberne have det stoppet

De fleste har nok på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet et spil, der efterligner virkeligheden.

Det kan være, at man har skabt drømmefamilien i The Sims eller bygget halsbrækkende forlystelsesparker i Rollercoster Tycoon.

For folkene bag Arma 3 har deres virkelighedstro spil dog skabt en masse problemer det seneste år.

Spillet ser nemlig så ægte ud, at folk igen og igen tror, at det er video og billeder fra krigen i Ukraine.

Derfor har spiludviklerne Bohemia nu været nødsaget til at tage afstand fra dem, der bruger deres spil til at sprede ’fake news’.

Det skriver de i et opslag på Twitter, som du kan se nedenfor.

I opslaget skriver de blandt andet om faren ved at dele indhold fra deres spil.

’De brugerskabte videoer har potentialet til at gå viralt og blive delt bredt af brugere på de sociale medier eller mainstreammedier -endda også i nogle tilfælde af officielle statslige institutioner verden over’, skriver de.

Smigrende fake news

Arma 3 udspiller sig egentlig i 2035, men er især populær blandt spillerne, fordi man kan tilpasse og ændre i spillets baner.

Spillerne har derfor skabt mere end 20.000 forskellige baner, der tager udgangspunkt i forskellige virkelige krige gennem historien, skriver kulturmediet IGN.

For Bohemia betyder det dog også, at folk har frit spil til at lave videoklip, der ligner krigen i Ukraine.

’Selvom det er smigrende, at Arma 3 kan afspejle virkeligheden så realistisk, så er vi selvfølgelig ikke glade for, at det kan forveksles med kamphandlingerne fra det virkelige liv og bruges som krigspropaganda, siger Bohemias PR-manager, Pavel Krizka.

For at sikre, at forvekslingerne sker så sjældent som muligt i fremtiden, har spilselskabet derfor allieret sig med store etablerede nyhedsbureauer som AP og Reuters, da 'de har en større rækkevidde', som det står i opslaget.

Tidligere på året skabte det overskrifter i hele verden, da flere medier bragte klip fra Arma 3 i stedet for krigen i Ukraine.

Klippet kan ses nedenfor.