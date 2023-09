Det nyeste skud på Apple-stammen: Her adskiller den sig

Endnu et år – endnu en ny iPhone.

For tirsdag aften lancerede Apple deres næste iPhone-model, der ikke så overraskende har fået navnet iPhone 15.

Telefonen kommer foruden standardmodellen, som på mange måder blot er iPhone 14 Pro i nye klæder, også i Plus-, Pro- og Pro Max-udgaver.

Det er specielt her, man for alvor kommer til at kunne mærke en forskel fra tidligere modeller.

Det skriver tech-mediet The Verge, der fik lejlighed til at afprøve Pro og Pro Max - som blandt andet udmærker sig ved at have et bedre kamera og den nye A17-chip, der efter Apples eget udsagn er ’den hurtigste i nogen smartphone.’



Verdenspressen var mødt op i Apples hovedkvarter i delstaten Californien i USA for at kaste første blik på det nye legetøj. Foto: Justin Sullivan

Flere nye funktioner

A17-chippen betyder, at telefonen skulle kunne præstere ti procent hurtigere end iPhone 14 Pro, ligesom den skulle være endnu bedre at streame fra og på, om så det er spil eller film.

Selvom mange nok vil skyde iPhone 15 Pro og Pro Max i skoen, at den langt hen ad vejen ligner sin forgænger, så er der faktisk nye ting, som springer i øjnene med det samme, skriver The Verge.

Det åbenlyse er selvfølgelig den nye universelle USB-C-strømindgang, men det slutter ikke her.



Med armen halvt på ryggen efter en ny europæisk lov, der betyder, at alle enheder skal have fælles oplader, har Apple ikke så overraskende valgt at give deres nye telefoner USB-C-indgang. Foto: Nic Coury

Telefonen er nemlig lavet af titanium i stedet for stål, og så har den en såkaldt ’handlingsknap’ i stedet for 'sideknappen’, som på tidligere modeller udelukkende kunne bruges til at slå mobilen på lydløs.

Nu kan man i stedet selv bestemme, hvilken handling knappen skal udløse. Eksempelvis kan man indstille den til at åbne kameraet eller tænde for lommelygten, når man trykker.

Ingen store overraskelser

En af de mange, der var til stede under præsentationen i Steve Jobs Theater i Apple Park i Cupertino i Californien, var den danske Apple-ekspert Torben Vognsen, der driver techmediet Input.

Selvom han ikke rigtig er overrasket over de telefoner, som Apple præsenterede, da det meste allerede var lækket til offentligheden i forvejen, vil han ikke betegne oplevelsen som en fuser.

- Der var ingen store overraskelser, men overordnet set er det nogle rigtig fine telefoner, der følger godt med på de trends, der er på markedet, siger han.

Ifølge Apple-eksperten flugter de nye telefoner godt med Apples overordnede plan om en ’flydende evolution,’ hvor der måske ikke sker meget år for år, men hvor tech-giganten hele tiden gør produktet ’skarpere og bedre'.

- Sidste gang vi virkelig blev overraskede var med iPhone 10, hvor det virkelig rykkede, og så designmæssigt med iPhone 12, forklarer han.



Hvis ikke du vil have en hvid eller sort iPhone, så nap da en lyserød eller gul. Foto: Apple

Bedre end forgængerne

Selvom iPhone 15 var det helt store trækplaster ved den store præsentation, så lancerede Apple faktisk også et nyt smartwatch – der kommer til at være det niende i rækken.

Og her var der specielt én ting, der overraskede Torben Vognsen.

- De har gjort det fuldstændig CO-neutralt. De har kastet ekstra mange penge efter det og tvunget leverandørerne til at efterleve det, siger han og understreger:

- Men det er selvfølgelig nok også det nemmeste produkt at gøre det med, fordi det ikke er så stort. Men det vil da helt sikkert trække nye til.

Samtidig kommer urene til at være hurtigere og bedre end deres forgængere.

- Man skal faktisk ikke undervurdere dét, de har gjort med uret, som har fået helt ny processor for første gang i tre år. Det skulle være tale om en gedigen opgradering, forklarer Apple-eksperten.

Den billigste model, der blot hedder iPhone 15, har en startpris på 7799 kroner i Danmark. Den større iPhone Plus har en startpris på 8799 kroner.

Apple Watch Series 9 kan fås fra Fra 3.599 kroner.