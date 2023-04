Det skal konfirmanden have

Det kan være svært at finde den rigtige konfirmationsgave. Her giver Pricerunners eksperter et udpluk af deres bedste ideer

Når seancen i kirken er overstået, begynder det, som virkelig betyder noget ved konfirmationen.

Nemlig gavehøsten.

Men hvad skal man give i gave i år til de unge konfirmander, som efterhånden ejer alt?

Det kan forbrugeranalytiker hos Pricerunner Katrine Barslev måske hjælpe med at gøre dig klogere på.

Ifølge hende skal man nemlig ikke være bange for at gå efter de helt klassiske gaver, som stadig er et hit.

- Smykker, højtalere, gadgets og dufte er evergreen-gaver, som altid fungerer. Hvis man har mulighed for at give en større gave, er en rejse en fantastisk gave til de heldige konfirmander, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Apples airPods er en oplagt gave, som de fleste vil sætte pris på. Foto: Shutterstock.

Budgetvenlige ønskesedler

Samtidig understreger hun dog, at det ikke behøver være dyrt - og slet ikke i år.

Annonce:

- Når årets konfirmander har skrevet deres ønskelister, har de skævet lidt ekstra til budgetvenlige gaver. Det seneste års generelle prisstigninger gør, at mange har færre penge tilovers til store gaver, siger Katrine Barslev og uddyber:

- En transportabel højtaler kan vække lige så meget lykke som et helt surround-anlæg, og mobiltelefonen behøver ikke være den nyeste på markedet. Det ser vi tydeligt i statistikken, hvor billigere alternativer fylder mere.

Nedenfor ses et udvalg af de varer inden for tech-området til en nogenlunde rimelig pris, der er oplagte at give til årets konfirmander.

Mangler du mere inspiration, kan du se alle Pricerunners forslag til gaver her.