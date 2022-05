Det største siden Apple Watch

Den amerikanske techmastodont Apple har netop præsenteret deres største nye sats siden Apple Watch for sin bestyrelse.

Det skete til et bestyrelsesmøde med Apples leder, Tim Cook, og de otte bestyrelsesmedlemmer, heriblandt tidligere vicepræsident i USA Al Gore.

Apple Watch blev lanceret i 2015.

På mødet fik de vist Apples kommende såkaldte mixed reality headset, skriver den altid velinformerede techjournalist Mark Gurman i det amerikanske medie Bloomberg.

Mixed reality betyder, at man blander den fysiske verden med virtuelle elementer gennem et headset. Det er en blanding af det, man kalder augmented reality, og virtual reality. Augmented reality tilføjer elementer til den virkelige verden, mens virtual reality er en fuld virtuel verden. Arkivfoto: Shutterstock

Apple har samtidigt skruet op for tempoet i udviklingen af softwaren rOS, hvilket er en forkortelse for reality operating system.

Det betyder, at Apple formentligt kan præsentere det nye headset i løbet af få måneder.

Apple har historisk set præsenteret store projekter for bestyrelsen, kort før de blev offentliggjort. Siri blev eksempelvis præsenteret for Apples bestyrelsen i begyndelsen af 2011 og lanceret i oktober 2011.

Apple har afvist at kommentere artiklen.

Over 12.000 ansatte arbejder i Apples hovedkvarter i byen Cupertino i den amerikanske delstat Californien. Cupertino regnes som en del af Silicon Valley, som er kendt for at huse massevis af it-selskaber. Foto: Apple

Dårligt bevaret hemmelighed

Ifølge Bloomberg bruger headsettet, som har været på tegnebrættet siden 2015, de samme kraftige processorer, som man finder i nyere iMacs, og det understøtter meget høje opløsninger.

Apple arbejder i øjeblikket på virtuelle versioner af de apps, som man blandt andet kender fra iPhone, og nye programmer, som skal gøre det muligt at holde virtuelle møder og gøre f.eks. streaming til en særlig oplevelse.

I 2015 hyrede Apple vicepræsident i Dolby Mike Rockwell til at stå i spidsen for et nyt hemmeligt projekt, og i 2017 skiftede AR-guruen Jeff Norris, der i knap 20 år har arbejdet med augmented reality hos NASA, til den californiske techgigant. Også til et endnu ikke offentliggjort projekt.

Headsettet er udviklet under kodenavnet 'N301' og længe været en af de dårligst bevarede hemmeligheder i techverdenen.

Headsettet har været ramt af mange udfordringer og forhindringer undervejs. Oprindeligt skulle headsettet udvikles med en base og den chip, der tidligere i 2022 blev introduceret som M1 Ultra. En beslutning, som Mike Rockwell stod bag.

Apple arbejder på at gøre det nye headset brugbart til virtuelle møder, så det kan erstatte f.eks. Teams og Zoom, som mange blev bekendt med under coronakrisen. Arkivfoto: Shutterstock

Men den beslutning blev senere ændret af bestyrelsen, som gik ind for et såkaldt stand-alone headset, som ikke kræver en base.

- På det tidspunkt, hvor den beslutning blev taget, havde enhedens chips allerede været under udvikling i flere år, hvilket gjorde det umuligt at gå tilbage til tegnebrættet for at skabe én enkelt chip til at håndtere alle headsettets opgaver, skriver mediet The Information, som har lavet gennemgående research af Apples N301-projekt.

- Andre udfordringer, såsom at inkorporere 14 kameraer i headsettet, har forårsaget hovedpine hos hardware- og algoritmeingeniører.

Ifølge Bloomberg tyder det på, at Apple vil præsentere headsettet i løbet af få måneder. Foto: Ritzau Scanpix/Brooks Kraft/Apple Inc.. Foto: Ritzau Scanpix

Luksusprodukt

Bloomberg har tidligere beskrevet Apples kommende headset som et luksusprodukt, der sandsynligvis vil koste over 2000 dollars. Det svarer til mere end 14.000 kroner. Om det er rigtigt, finder vi formentligt ud af, inden året er omme.

Meta, tidligere Facebook, står for nuværende bag det mest populære headset Oculus. Meta lancerer i løbet af de næste par måneder endnu et headset kaldet Cambria. Det er endnu ikke prissat, men ifølge The Information vil prisen være 'væsentligt' højere end 800 dollars.

