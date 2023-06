Det tog 18 år: Nu udgives kontroversielt Irak-skydespil

Six Days in Fallujah tager udgangspunkt i kampene i den irakiske by af samme navn, hvor flere hundrede civile mistede livet

Krigen i Irak har siden invasionen i 2003 været genstand for en masse debat.

Nu skal den være omdrejningspunktet for et spil, der har været 18 år undervejs.

For 22. juni udkommer skydespillet Six Days in Fallujah, der bygger på ’de sande historier fra amerikanske soldater og civile irakere, der deltog i nogle af de mest vanskelige kampe i moderne tid’, fortæller Atomic Games, der står bag spillet.

Det skriver spilmediet PC Gamer.

Spillet er et såkaldt ’taktisk skydespil’, hvor man indtager rollen som en amerikansk soldat, der deltager i kampe i byen Fallujah, præcis som det skete i virkeligheden tilbage i 2004.

Atomic Games vil fortælle den 'inspirerende historie om de modige amerikanske soldater’. Foto: Atomic Games

'Bare et spil'

Udviklingen af spillet startede allerede i 2005, men blev mødt af en masse modstand, da folk var forargede over, at man ville lave et spil baseret på de voldsomme kamphandlinger, der netop havde fundet sted, og som havde kostet mange mennesker livet.

Ifølge PC Gamer blev spillet anset for at være ’smagløs og grotesk propaganda,' og derfor blev det da også endegyldigt skrinlagt i 2009, selvom Atomic Games dengang fortalte, at de anså spillet for at være en form for dokumentar.

’Spil er ikke kun legetøj for os. Musik, tv og film har gennem tiden kunnet formidle komplekst indhold, og det samme bør kunne gøre sig gældende med computerspil, fortalte Atomic Games-chef Peter Tamte i den forbindelse.

Den udmelding blev dog modsagt af spilgiganten Konami, der dengang havde ansvaret for at udgive spillet.

’Vi er ikke pro-krig. Vi prøver ikke at gøre det ubehageligt for folk. Vi prøver bare at bidrage med et fængslende stykke underholdning, og når alt kommer til alt, så er det bare et spil’, udtalte de.

Det er langt fra første gang, at spil bliver kritiseret for sit indhold. Mest kendt er nok Call of Duty: Modern Warfare 2, hvor man i missionen No Russian skulle skyde civile i en lufthavn. Spilmediet Dexerto har delt klippet, som kan ses nedenfor.

Fokus på de kontroversielle aspekter

Men nu bliver Six Days in Fallujah altså til noget alligevel.

Ifølge Atomic Games vil spillet fortælle ’den inspirerende historie om de modige amerikanske soldater’, og at ’deres største frygt ikke var døden, men fiasko.’

Spiludviklerne har samtidig understreget, at ’mere end 100 amerikanske soldater og 24 irakere fra Fallujah har bidraget til udviklingen af spillet.’

Derudover fortæller de, at der også vil være fokus på det, de betegner som ’de kontroversielle aspekter’ af den anden kamp i Fallujah, selvom de ikke uddyber, hvad der menes med dette.

Ifølge PC Gamer huskes kampene blandt andet for, at det amerikanske militær brugte både ’hvid fosfor og Forarmet uran, som kostede flere hundrede civile livet og såede tvivl om krigens lovlighed’.