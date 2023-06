Disse billige mobiltelefoner er bedst til prisen

For ned til 1.500 kroner kan du få nogle forbavsende gode mobiltelefoner, som giver langt mere mobil for pengene end de dyre topmodeller

Ønsker du ikke at ofre mere end 2.500 kroner for en ny, billig mobiltelefon? Så fortvivl ej, for der er masser af gode muligheder for at finde en prisvenlig smartphone, som giver masser af mobil for pengene.

Vi har fundet fem af de bedste bud på billige mobiltelefoner, som koster helt ned til 1.500 kroner.

Se også: Sammenlign priser på mobiltelefoner

Bedst og billigst OnePlus Nord CE 2 Lite En ny smartphone kan faktisk koste helt ned til 500 kroner, men det kan også blive for billigt. OnePlus CE 2 Lite fra 2022 er det bedste bud på en mobiltelefon, hvis det skal være så billigt som overhovedet muligt uden at gå alt for meget kompromis med brugeroplevelsen. Telefonen har en 6,6 tommer 120 Hz IPS-skærm med en Full HD+-opløsning og en fornuftig processor til at drive Android-softwaren. Der er tre bagkameraer, herunder et 64 megapixel primært hovedkamera, 5G, fingeraftrykslæser og et 5.000 mAh batteri med understøttelse af hurtig opladning. Se priser på OnePlus Nord CE 2 Lite Foto: OnePlus Samsung Galaxy A23 Skruer vi prisen et par hundreder kroner op, kan du købe en billig Samsung Galaxy A23 fra 2022. Her får du en 6,6 tommer LCD-skærm med Full HD+-opløsning og 90 Hz-opdateringshastighed. Den har en fornuftig Snapdragon 680-processor, hele fire bagkameraer, fingeraftrykslæser, et 5.000 mAh batteri og er født med Android 12. Se priser på Samsung Galaxy A23 Foto: Samsung OnePlus Nord CE 3 Lite OnePlus Nord CE 3 Lite fra april er den nyeste billige smartphone fra OnePlus. I forhold til forgængeren er skærmen opgraderet med en mere lysstærk 6,7 tommer skærm. Opløsningen på det primære bagkamera er skruet helt op til 108 megapixel, og telefonen er født med den nyeste Android 13-software. Dertil er der stereohøjtalere og endnu hurtigere opladning for en merpris på omkring 500 kroner. Se priser på OnePlus Nord CE 3 Lite Foto: OnePlus Xiaomi Redmi Note 12 Pro I efteråret kom Xiaomi med sin budgetvenlige telefon, der har en 6,7 tommer stor og lysstærk OLED-skærm med 120 Hz-opdateringshastighed, Dolby Vision og HDR10+. Den drives af den tjeppe Dimensity 1080-processor. Bagpå sidder fire kameraer - blandt andet et 50 megapixel hovedkamera. Batteriet på 5.000 mAh understøtter hurtig 67 watt opladning. Xiaomi Redmi Note 12 Pro er født med Android 12. Se priser på Xiaomi Redmi Note 12 Pro Foto: Xiaomi motorola moto g73 motorola moto g73 fra starten af året har en 6,5 tommer 120 Hz IPS-skærm og drives af en Mediatek Dimensity 930-chip med hele 8 GB RAM og 256 GB lager. Der sidder to kameraer bagpå - et 50 megapixel hovedkamera og et 8 megapixel kamera med 118 graders ultravidvinkel. Dertil finder man stereohøjtalere, et 5.000 mAh batteri med forholdsvis hurtig opladning og Android 13-software. Se priser på motorola moto g73 Foto: motorola Vis mere Vis mindre

