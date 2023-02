Disse elbiler er mest - og mindst - effektive om vinteren

Det er ingen hemmelighed, at elbiler er sårbare over for vintervejrets kolde temperaturer. Kulden forringer batteriernes effektivitet markant, og som med alt muligt andet er nogle elbiler bedre end andre.

Hvor langt en elbil kører om vinteren, har i høj grad at gøre med størrelsen på batteriet. Størrelsen varierer enormt, men ved at kigge på elbilernes effektivitet kan alle elbiler uanset batteristørrelse sammenlignes. Dermed kan man tale om elbilers effektivitet eller strømforbrug.

Effektiviteten kan angives på flere måder, blandt andet antal kWh/100 km – altså antal kilowatt-timer per 100 kilometer. Tallet siger ganske enkelt, hvor meget energi (kWh) der bruges for at køre 100 kilometer.

Teslas elbiler er mest effektive om vinteren

Norges Automobil-Forbund (NAF) har netop offentliggjort resultaterne af sin store 2023-vintertest af elbilers rækkevidde. I årets test deltager 29 elbiler, og igen i år er der store forskelle på elbilernes effektivitet. Her er der taget udgangspunkt i elbilernes effektivitet målt efter 300 km kørsel ved mellem -5 og -10 grader.

Det er Tesla, der indtager de to bedste placeringer. Model Y med baghjulstræk har en effektivitet på 16,9 kWh/100 km. Den noget dyrere Model S ligger ikke langt efter med 17,2 kWh/100 km.

To billigere elbiler, Kia Niro EV og MG4 Electric, imponerer også begge med under 18 kWh/100 km.

Gennemsnittet blandt de 29 elbiler hedder 20,3 kWh/100 km. I det leje finder man elbilerne BYD Atto 3, Volkswagen ID.5 Pro, Tesla Model X Plaid, Hyundai Ioniq 5 4WD, NIO ET7, Kia EV6 GT og Mercedes-Benz EQE 300.

De kinesiske elbiler Hongqi E-HS9 og Voyah Free klarer testen dårligst med en effektivitet på henholdsvis 29 kWh/100 km og 25 kWh/100 km. Volkswagen ID. Buzz med sit ikke så aerodynamiske design ender med en effektivitet på 24,8 kWh/100 km.

Også MG4 Electric imponerer med under 18 kWh/100 km. PR-foto

Disse elbiler giver den højeste effektivitet for pengene

Hvis du er på udkig efter en elbil, der giver højest mulig effektivitet om vinteren for pengene, skal du gå efter en elbil fra kinesiske MG. Producentens lave priser gør, at de klarer sig bedst, når det kommer til højest effektivitet i forhold til prisen.

Også BYD Atto 3, Kia Niro EV, Renault Megane E-Tech, Maxus Euniq6 og Volkswagen ID. Buzz gør det godt til prisen.

Tesla Model S og Model X Plaid er til gengæld de to elbiler, hvor du betaler den højeste pris i forhold til, hvilken effektivitet man opnår i dem sammenlignet med konkurrenterne.

Kigger man dog alene på den opnåede rækkevidde og ser bort fra effektiviteten og prisen, er det selvsamme Model S fra Tesla, som ender som vinder. Læs meget mere om rækkeviddetesten her.

