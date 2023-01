Disse iPhones skal du undgå

Danskerne er ellevilde med iPhones – og med god grund. Apples telefoner leverer en super god brugeroplevelse med skærme, kameraer og byggekvalitet i top.

Men det betyder ikke, at du blindt bør købe en hvilken som helst æbletelefon. Se hvilke iPhones du bør styre udenom.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro og 14 Pro Max

Foto: Mobilsiden.dk

En iPhone fra den seneste iPhone 14-serie fra september er formentlig det umiddelbart første bud på en ny iPhone, når mange danskere kigger efter ny iPhone.

På papiret er iPhone 14-serien givetvis den hidtil bedste iPhone, men forbedringerne i forhold til forgængeren iPhone 13 er minimale. iPhone 14 har et lidt bedre kamera foran og bagpå, hurtigere netværk og processor og et lidt større batteri.

Apple valgte dog at hæve prisen på iPhone 14-serien med helt op til 33 procent sammenlignet med iPhone 13-serien. iPhone 14 giver med andre ord ikke særlig meget mobil for pengene.

Spring derfor iPhone 14-serien over, hvis du vil gøre et godt køb.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro og 12 Pro Max

Foto: Mobilsiden.dk

Der kan være gode grunde til at købe en et par år gammel model, som kan være faldet meget i pris, og som er næsten lige så god som den nyeste model på markedet.

iPhone 12-serien kunne have været et godt bud en sådan, hvis det ikke var fordi, at iPhones holder værdien utroligt godt.

Derfor er prisen på iPhone 12-modellerne kun faldet med i gennemsnit 1.000 kroner siden lanceringen i oktober 2020. Man betaler derfor en forholdsvis høj pris for et over to år gammelt produkt.

iPhone XS, XS Max, XR eller ældre

Foto: Mobilsiden.dk

Det kan heller ikke anbefales at gå efter de meget gamle modeller i et forsøg på at spare mange penge. Her begynder alderstegnene at vise sig meget tydeligt.

Modeller som iPhone XS, XS Max, XR, X eller 8 er ganske enkelt ved at være forældede. Telefonerne kan føles sløve, og kameraerne kan slet ikke måle sig med dem i en moderne iPhone.

Apple opdaterer sine iPhones i mange år, men selv ældre modeller som iPhone 8, X og XS er ved at nærme sig udløbsdatoen. Derfor risikerer man, at alvorlige sikkerhedshuller ikke rettes, og at visse apps ikke længere er understøttet.

Ulemperne ved at vælge en gammel iPhone overstiger med andre ord klart fordelen ved den markant lavere pris, som de gamle modeller har.

Gå efter iPhone 13 eller iPhone 11

Foto: Mobilsiden.dk

Hvilken iPhone bør man i stedet købe?

Ønsker du en ny og moderne model, er iPhone 13-serien det klart bedste køb til prisen. Hardwaren minder utrolig meget om den i iPhone 14-serien, men priserne er til gengæld omkring 20 procent lavere.

Hvis du vil have en billig iPhone, bør du vælge iPhone 11-serien. Den er mere end 1.000 kroner billigere end iPhone 12-serien, og hardwaren er forsat relativt moderne.

