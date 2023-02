Disse smartwatches til børn er bedst

Smartwatches er populære som aldrig før – ikke kun hos voksne, men også hos børn. I dag kan man købe smarte ure til børn helt ned til 3 år.

Nogle stiller sig kritisk over for forældre, der udstyrer børnene med smarte ure. Andre hylder den teknologiske udvikling og glæder sig over urenes evne til at tilskynde til daglig motion og bevægelse, ligesom visse ures GPS-funktion giver forældre vished om, hvor børnene befinder sig.

Læs også: Se priser på de fem bedste smartwatches til børn

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er de fem bedste smartwatches til børn

Foto: Xplora

Der findes mange ukendte mærker bag smartwatches til børn. Styr udenom disse og hold dig i stedet til de store og velkendte mærker som Garmin, Fitbit og Xplora. Her kan du forvente, at softwaren, byggekvalitet og produktsikkerheden er i orden.

Annonce:

Xplora X6Play og XGO3

En af de store producenter af smartwatches til børn er Xplora. Urene har eget SIM-kort og skal aktiveres med et abonnement, der købes hos Xplora for mellem 79 og 139 kroner per måned.

Xploras topmodel er uret X6Play, som børn fra 4 år kan bruge til blandt andet opkald og beskeder. Uret har også indbygget GPS, så forældrene fra deres smartphone kan se, hvor barnet befinder sig. Det kan også give forældrene besked, når barnet ankommer til eller forlader bestemte steder.

Xplora X6Play kan fungere som normalt ur i skoletiden, og der er ingen adgang til sociale medier eller internet. Urets aktivitetsunivers Goplay tilskynder til fysisk leg og mindre skærmtid for børn.

Se aktuelle priser på Xplora X6Play

XGO3 er et noget billigere smartwatch fra Xplora, som beholder mange af de grundlæggende funktioner. Dette ur er god som barnets første 'mobiltelefon'.

Se aktuelle priser på Xplora XGO3

Foto: Garmin/Fitbit

Aktivitetstrackere fra Garmin og Fitbit

Garmin og Fitbit gør sig begge i aktivitetstrackere til børn. Disse har mindre skærme, simplere funktionalitet og længere batteritid.

Annonce:

Vivofit Jr 3 er Garmins nyeste børnevenlige aktivitetstracker. Den har en lille og simpel farveskærm, og det udskiftelige batteri giver op til et helt års batteritid.

Garmin Vivofit Jr 3 har skridttæller, kan måle distance og registrerer, om barnet er aktivt i løbet af dagen. Gennem fysisk bevægelse kan barnet desuden låse op for Marvels Avengers-eventyr, spil og ikoner.

Se aktuelle priser på Garmin Vivofit Jr 3

Vivofit Jr 2 er et billigere Garmin-ur til børn. Her fås mange af de samme funktioner, men med en mindre skærm og til en noget lavere pris.

Se aktuelle priser på Garmin Vivofit Jr 2

Google-ejede Fitbit har en aktivitetstracker til børn i alderen 6+ år. Uret holder strøm i op til otte dage og tilskynder børn til motion med virtuelle badges og animerede urskiver. Uret har desuden søvntracking og kan sagtens tåle en tur i poolen.

Se aktuelle priser på Fitbit Ace 3



HVIS du er den heldige ejer af et Apple Watch, har du sikkert selv fedtet lidt rundt med de smarte tricks, man kan lave. Men der kunne jo være et, du ikke kendte.