Disse telefoner holder længst

Der er stor forskel på, hvor mange år telefoner holdes sikre med softwareopdateringer. Se de bedste telefoner her

Mange synes, at opdateringer på telefoner er irriterende. Men faktisk er de slet ikke ligegyldige.

De retter først og fremmest alvorlige fejl og mindsker risikoen for, at du ender som uskyldigt offer for it-kriminelle, der udnytter sårbarheder i telefonerne.

Softwareopdateringer tilføjer også løbende nye funktioner, der kan forbedre funktioner og ydeevnen. Det kan være med til at forlænge telefonernes levetid i mange år.

Kæmpe forskel fra telefon til telefon

Der er dog enorm stor forskel på, hvor mange softwareopdateringer man modtager, alt efter hvilken telefon man anskaffer sig.

De dyreste modeller får ikke kun flest softwareopdateringer, men holdes også opdateret i længst tid.

Omvendt er det normalt, at mange billige telefoner kun får én stor softwareopdatering, som opgraderer styresystemet fra eksempelvis Android 12 til Android 13. Sikkerhedsopdateringerne kan der gå måneder – endda halve år – imellem.

Herunder kan du se de smartphones, der får opdateringer i længst tid.

Ingen slår Apple

Apple er den mobilproducent, der er klart bedst til at holde sine telefoner opdaterede. Hvor den første iPhone fra 2007 ”kun” fik to store iOS-opdateringer, får nye iPhones nu mellem fem og seks af slagsen.

Følgende iPhones får mindst fem eller seks iOS-opdateringer:

iPhone 14-, 13-, 12- og 11-serien

iPhone SE (3. og 2. generation)

Apple skiller sig desuden ud fra konkurrenterne ved at udsende regelmæssige sikkerhedsopdateringer til op mod 10 år gamle iPhone- og iPad-modeller.

Disse Android-telefoner får flest opdateringer

Der er meget stor forskel på, hvor lang tid Android-smartphones får softwareopdateringer. En håndfuld producenter har oppet sig gevaldigt de seneste år.

Udvalgte Samsung-smartphones modtager fire store Android-opdateringer. Det drejer sig om følgende modeller:

Samsung Galaxy S21-, S22- og S23-serien

Samsung Galaxy Z Flip 3, 4 og 5

Samsung Galaxy Z Fold 3, 4 og 5

Mere end 130 modeller fra 2019 og frem modtager sikkerhedsopdateringer i fire år, mens udvalgte nyere modeller såsom Galaxy S22-serien, S23-serien og Z Fold 4-serien modtager fem års sikkerhedsopdateringer.

Ligesom Samsung opdaterer OnePlus også udvalgte smartphones såsom den nyeste topmodel OnePlus 11 med fire store Android-opdateringer og et års ekstra sikkerhedsopdateringer.

Mobilproducenten Xiaomi lover tre års Android-opdateringer og fire års sikkerhedsopdateringer til udvalgte telefoner. En ny topmodel skulle dog være lige om hjørnet, hvor der også tilbydes fire års Android-opgraderinger og fem års sikkerhedsopdateringer.

