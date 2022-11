Disse teleselskaber dækker bedst

Et teleselskab er ikke bare et teleselskab. Nogle teleselskaber - navnlig YouSee, Telmore, Telia og 3 - tager skyhøje priser for sine abonnementer. Andre teleselskaber konkurrerer om at give mest mobiltelefoni til prisen.

Det gælder lavprisselskaber som OiSTER, eesy, Call me, CBB Mobil, Greentel og dukaTALE.

Kæmpe forskel på teleselskabernes mobildækning

Uanset om det er et billigt eller dyrt teleselskab, afhænger dækningen af, hvilket mobilnet teleselskabet bruger.

I Danmark findes der fire forskellige mobilnet: TDC NET, Telia, Telenor og 3’s mobilnet. Hvor god en dækning de forskellige mobilnet har i de forskellige byer og områder, kan variere enormt meget.

Heldigvis slipper du for at prøve alle fire mobilnet på egen hånd. På Telepristjek.dk har knap 7.000 danskere nemlig oplyst, hvor tilfredse de er med deres teleselskabs mobildækning i deres kommune.

Disse teleselskaber har bedst dækning

Så hvilket mobilnet er bedst? Ifølge undersøgelsen er danskerne mest tilfredse med de teleselskaber, der bruger TDC NET. De får i gennemsnit bedømmelsen 7,1 ud af 10.

Ikke langt efter finder vi teleselskaberne på Telias mobilnet med en gennemsnitlig tilfredshed på 6,9 ud af 10. Ikke langt efter kommer teleselskaberne på Telias mobilnet med bedømmelsen 6,5 ud af 10.

Til sidst kommer teleselskaberne på 3’s mobilet med en gennemsnitlig bedømmelse på 5,9 ud af 3.

Herunder kan du se danskernes oplevede tilfredshed med dækningen for hvert enkelt teleselskab.

Teleselskab Tilfredshed med mobildækning Mobilnet GreenSpeak 8,1/10 Telenor Telmore 7,5/10 TDC NET Greentel 7,4/10 Telia HALLO 7,4/10 TDC NET UnoTel 7,4/10 TDC NET eesy 7,3/10 TDC NET dukaTALE 7,0/10 Telenor YouSee 7,0/10 TDC NET OK Mobil 6,9/10 Telenor CBB Mobil 6,9/10 Telenor Call me 6,8/10 Telia NetTalk 6,8/10 TDC NET Telia 6,7/10 Telia Velkommen 6,6/10 TDC NET Lebara 6,2/10 Telenor Telenor 6,1/10 Telenor OiSTER 6,1/10 3 Alka Mobil 5,7/10 Telia 3 5,8/10 3 Waoo 5,5/10 Telia

På Telepristjek.dk kan du også se, hvor god eller dårlig den oplevede dækning er på de fire mobilnet i samtlige danske byer. Du kan også se, hvor højen kundetilfredshed er med hvert teleselskab.

Vil du selv hjælpe andre med at få den bedste mobildækning, kan du dele ud af dine erfaringer med dit teleselskab ved at oplyse din tilfredshed med dit nuværende teleselskab.

Derfor er mobildækningen vigtig

Mobildækningen har stor betydning, fordi mange moderne smartphones i dag har forbavsende ringe antennekvalitet.

Ud over at vælge det teleselskab, der har bedst dækning i ens kommune, er det også vigtigt at vælge en mobiltelefon med god antennekvalitet. Så er man sikret bedst mulig dækning særligt uden for byområder.

På mobilpriser.dk kan du se, hvilke smartphones der har den bedste antennekvalitet.



