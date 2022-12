Dit dataforbrug på mobilen eksploderer - har du nok GB?

Danskernes bruger 47 gange så meget mobildata end for 10 år siden. Har du husket at give dit mobilabonnement et eftersyn?

Danskerne har aldrig brugt mere data på deres mobiltelefoner end i dag. Det viser nye tal, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har offentliggjort i den halvårlige rapport Telestatistik - første halvår 2022.

Intet mindre end 876 mio. GB data har danskerne brugt på deres mobiltelefoner i løbet af første halvår 2022. Det er hele 47 gange mere data, end der blev brugt i samme periode for 10 år siden.

Se også: Stor guide til billig mobiltelefoni

Danskernes mobilvaner har ændret sig

Der er i alt 8,5 millioner aktive mobilabonnementer. Hvert mobilabonnement bruger med andre ord i gennemsnit 17,9 GB mobildata hver måned. Til sammenligning lå tallet på 15,5 GB i første halvår 2021, hvilket giver en årlig stigning på 15,4 procent.

Annonce:

Danskernes mobilvaner har ændret sig enormt henover de senere år, viser tallene. I første halvår 2012 blev der sendt seks mia. SMS-beskeder - et tal der i første halvår 2022 er faldet til en tredjedel.

SMS er i høj grad blevet afløst af databaserede beskedtjenester som Messenger, Instagram og WhatsApp. Det, sammen med streaming, er blot en af mange forklaringer bag på ekspositionen i danskernes dataforbrug.

Arkivfoto: Jens Dresling

Se også: Sammenlign priser på mobilabonnementer

Skift til et abonnement, der passer til dit forbrug

Det mobilabonnement, der rummede nok data for bare et eller to siden, er altså ikke nødvendigvis tilstrækkeligt i dag. Du gør derfor klogt i at give dit mobilabonnement et eftersyn og undersøge, om det er på tide at skifte til et nyt mobilabonnement, der passer bedre til dit forbrug.

Ved at skifte til et abonnement med en passende mængde data undgår du pludselig at løbe tør for data sidst på måneden.

Annonce:

Det er dog vigtigt ikke at skifte til det største og dyreste abonnement, som teleselskaberne frister med. Det er penge lige ud af vinduet at betale 199 kroner per måned for fri data, hvis du i praksis aldrig bruger mere end eksempelvis 50 GB data om måneden.

Se også: Disse teleselskaber dækker bedst

Undersøg dit dataforbrug i selvbetjening

Er du i tvivl om, hvilket mobilabonnement der er det rette for dig? Så kan du blive klogere på netop det ved at besøge dit teleselskabs selvbetjening. Her kan du se dit faktiske dataforbrug måned for måned og få en fornemmelse af, hvilket leje dit forbrug af mobildata ligger i.

Tag gerne gennemsnittet af det seneste halve års forbrug og læg 10 procent oveni som en buffer. Dermed kan du nemt afgøre, om 20, 40 eller 100 GB data rækker til dit behov.

Uanset størrelsen på abonnement bør du altid gå efter et lavprisselskab som CBB Mobil, Call me, dukaTALE, Greentel, OiSTER, eesy eller OK Mobil. Her får du klart mest mobiltelefoni for pengene. På Telepristjek.dk kan du se priser på alle mobilabonnementer.

Annonce:

Glem heller ikke, at du snildt kan spare yderligere 1.000 kroner om året ved at skifte mellem teleselskaberne med jævne mellemrum.

Se også: De helt rigtige familie-abonnementer



Mange bække små: Her er 11 apps, der kan spare dig penge

--------- SPLIT ELEMENT ---------