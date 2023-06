Drejer nøglen om: Kunne ikke skaffe investorer

For nylig kom det frem, at det danske spilstudie Kiloo Games drejer nøglen om ved udgangen af juni.

Samtidig står samtlige 57 medarbejdere i selskabet uden job.

Nu løfter Jakob Møller, der er selskabets formand og majoritetsejer, lidt af sløret for, hvorfor det mere end 20 år gamle spilselskab lukker og slukker.

TIl Børsen fortæller han, at det sker på grund af en mislykket jagt på investorer, som har varet i omkring 18 måneder.

’Og efter dialog med 180 potentielle investorer stod det i foråret klart, at det ikke ville lykkes at rejse den kapital, der er nødvendig for at være konkurrencedygtig i et uhyre veletableret marked, som kræver meget stor risikoappetit og kapital at blive markedsledende i,’ skriver Jacob Møller i et skriftligt svar til Børsen.

Sådan har skærmen nok set ud hos mange danskere, siden Subway Surfers udkom i 2012. Foto: Sybo Games/Kiloo Games

Del af spil-succes

Mens Jacob Møller ejer 70 procent af ejerne i selskabet, er hans bror Simon Møller indehaver af resten.

Den kommende tid skal brødreparret derfor bruge på at finde ud af, hvad der skal ske med rettighederne til spil som Metroland, Stormblades og Spellbinders, men også deres resterende rettigheder til Subway Surfers, som de var med til at skabe sammen med Sybo Games i 2012.

Spillet er siden blevet det mest populære mobilspil i verden og slog i år rekord med mere end fire millliarder downloads.

Ifølge Finans delte Kiloo og samarbejdspartneren Sybo Games alle indtægter til Subway Surfers ligeligt frem til 2019.

Sybo havde alle rettighederne til selve spillets indhold, mens Kiloo var udgiver af spillet, men herefter overtog Sybo ansvaret for de mobile udgivelser.

