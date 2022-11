Drop fibernet: Dette bredbånd er billigere og lige så hurtigt

Mobilt bredbånd via 5G er blevet så billigt og udbredt en bredbåndsløsning, at det nu er et reelt og meget konkurrencedygtigt alternativ til fibernet

Bredbånd via fiber er lynhurtigt, men desværre også dyrt. Hos langt de fleste internetudbydere koster en hurtig forbindelse på 1.000 Mbit/s mindst 300 kroner per måned.

I værste fald kan den koste dig hele 449 kroner per måned hos en dyr udbyder.

Heldigvis er der et billigere og i mange tilfælde lige så hurtigt eller endda hurtigere alternativ til fibernet.

Mobilt bredbånd via 5G - et godt alternativ til fiber

Foto: Huawei

Løsningen hedder mobilt bredbånd via 5G og er en relativt ny bredbåndsløsning, som flere af de danske teleselskaber nu sælger. Du har måske allerede hørt om mobilt bredbånd. Mobilt bredbånd via 5G er ikke meget anderledes.

Løsningen består af en lille router, hvori der sidder et SIM-kort. Ligesom ens mobiltelefon snakker routeren sammen med teleselskabernes trådløse mobilnet, herunder det lynhurtige 5G-mobilnet.

Routeren omdanner det trådløse 5G-signal til et indendørs Wi-Fi-signal, som alle hjemmets produkter kan koble sig på.

Med mobilt bredbånd via 5G er det dog muligt at opnå hastigheder på omkring 1.000 megabit i sekundet ligesom med fiber.

Befinder man sig optimalt i forhold til en nærliggende 5G-antenne, kan man endda opnå downloadhastigheder på 1.500 megabit i sekundet. Det er hurtigere end de fleste fiberforbindelser.

Hvis du spiller spil på nettet, ved du at huller i forbindelsen ofte betyder den visse død. Arkivfoto: Getty Images

Mobilt bredbånd via 5G er billigere end fiber

Men hvad med prisen? Mobilt bredbånd via 5G har hidtil kostet 350 kroner per måned hos teleselskaberne. Det er ikke ligefrem billigt. Det ændrede sig dog for nylig, da teleselskabet 3 lancerede sit 5G-bredbåndsprodukt.

Her koster mobilt bredbånd via 5G kun 230 kroner per måned. Dertil afdrager man de første 40 måneder 69 kroner per måned (i alt 2.760 kroner) på en medfølgende 5G-router.

De første 40 måneder er den samlede pris altså 299 kroner per måned, hvorefter prisen er de førnævnte 230 kroner per måned. Dermed er mobilt bredbånd via 5G nu markant billigere end de fleste fiberprodukter.

Tjek dækningen ved din bopæl

Mobilt bredbånd via 5G kræver selvsagt en god 5G-dækning ved ens bopæl.

På Telepristjek.dk har knap 7.000 danskere oplyst deres tilfredshed med deres teleselskabs dækning. Her kan du se danskernes tilfredshed med teleselskabernes dækning i netop din kommune.

På den offentlige hjemmeside tjekditnet.dk kan man indtaste sin adresse og se de forventede hastigheder på de fire danske mobilnet, der findes i Danmark.

Dette er kun forsigtige skøn, da den reelle hastighed påvirkes af fysiske forhindringer mellem din bopæl og nærmeste antenne, for eksempel store træer og høje bygninger.

