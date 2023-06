Droppet efter LGBTQ-ballade

Det gik ellers lige så godt for den kendte youtuber Nickmercs.

Efter flere år som trofast Call of Duty-streamer blev han nemlig for alvor indlemmet i hulen med et såkaldt "skin" af sig selv i det hyper-populære skydespil.

Det vil sige, at de mange millioner af fans af spilserien kunne betale lidt ekstra for så at kunne spille med en karakter, der lignede lige netop ham i gladiatorkostume.

Men ak. Kun lidt over en uge skulle der gå, før Nickmercs med det borgerlige navn Nick Kolchef fik jokket så meget i LGBTQ+-spinaten, at folkene bag Call of Duty var nødt til at fjerne ham fra spillet igen. Det skete, da han skrev en kommentar på Twitter.

Til et opslag om at pro-lgbt-demonstranter var kommet i voldsomt sammenstød med modstandere på i forbindelse med dragshows for børn, skrev han nemlig, at ’de skulle lade små børn være i fred.’

Opslaget ses nedenfor.

'Sikke en taber'

Nick Kolchef er medejejer af esportskollektivet Faze Clan og er utroligt populær med over fire millioner følgere på YouTube og næsten syv millioner på Twitch.

Kommentaren fik ham dog i den grad i modvind, og flere andre prominente personer fra streaming-verdenen har siden udtalt sig kritisk om ham, som de anklager for at være kommet med anti-lgbt-kommentarer.

Det gælder blandt andet Loopy, der er træner hos esportsholdet Vexed Gaming.

’Jeg vil aldrig arbejde for eller ved et event med Nickmercs. Jeg kan ikke arbejde for en person, der er så snæversynet. Sikke en taber,' skriver han.

Selv lader det dog ikke til, at den omstridte youtuber mener, at han har gjort noget galt.

Under en livestream fortæller han, at det ikke var hans hensigt at såre nogen, men at han ikke vil undskylde for sit opslag, da han ikke mener, at 'det er forkert.'

Opslaget ses nedenfor.

Trækker sig

Det er da heller ikke alle, der har vendt Nick Kolchef ryggen.

For også den populære streamer Timothy “TimTheTatman” Betar har blandet sig i sagen.

Han havde nemlig også fået en udgave af sig selv med i Call of Duty, som han nu - af egen fri vilje - har fået trukket tilbage i sympati med sin kammerat.

’Nickmercs har været min ven i mange år, og det var vigtigt for os, at vi kom ind i Call of Duty Sammen. Derfor føles det også forkert, hvis jeg stadig er inde i spillet, nu hvor han er væk. For at støtte min ven beder jeg jer derfor om at fjerne mig fra spillet,' skrev han i et opslag på Twitter.

Ønsket blev siden opfyldt af Activision, der står bag Call of Duty.