Dyster forudsigelse: Manglen på mikrochips varer hele næste år

Hvis du går og drømmer om den nyeste Tesla, bør du nok allerede nu skrive dig op på ventelisten.

For også i 2023 vil der være mangel på mikrochips, hvilket i den grad får betydning for den globale bilindustri.

Det siger flere førende aktører i branchen, ifølge Financial Times.

Hassane El-Khoury, der er chef for den amerikanske mikrochip-virksomhed Onsemi, fortæller, at de allerede har solgt alle deres mikrochips, der hovedsageligt bruges i elbiler, for resten det næste år på grund af den stigende efterspørgsel.

'Der er intet, vi kan gøre nu for at ændre 2023. Men vi vil øge kapaciteten hver måned i 2023 for at imødekomme vores kunders efterspørgsel,' forklarer han.

Langvarigt problem

Jochen Hanebeck, som er chef for den tyske chipgigant Infineon, kom med en lignende forudsigelse for nylig under en konference i München.

’Jeg forventer en langvarig mangel’, sagde han i den forbindelse.

Også nogle af verdens største bilfabrikanter forbereder sig på et 2023, som kan være fyldt med problemer.

Stellantis-chefen, Carlos Tavares har blandt andet proklameret, at begrænsningen af mikrochips også vil hjemsøge bilindustrien til næste år.

Volkswagen er blandt de bilproducenter, som har haft udfordringer i 2022. Foto: Michael Sohn/Ritzau Scanpix

Men 2023 bliver ikke lige så slemt som 2022 har været det.

Det fortæller Mads Rørvig, der er administrerende direktør for Danske Bilimportører.

- 2022 var et hårdt år, hvor vi ellers kunne have sat rekord, men simpelthen ikke har haft mulighed for at levere bilerne, forklarer han.

Han er dog samtidig overbevist om, at den værste forsyningskrise er overstået.

- Der vil stadig være ventetider, men de bliver kortere og kortere i løbet af året, siger han og uddyber:

- Det varierer meget fra producent til producent og model til model. Men det er langt fra umuligt at få en elbil fra den ene dag til den anden.

Der er mange spændende elektriske SUV’er at se frem til i løbet af 2023. Vi har fundet fem af de fedeste, som du kan se her.