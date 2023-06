Efter drab: Gymnasieelever kæmper for et trygt natteliv

Det er svært at slippe hæmningerne i nattelivet, hvis man bekymrer sig om sin egen sikkerhed.

Især oven på sager som drabet på Emilie Meng nær Borup, overfald på en efterskoleelev fra Sorø og voldtægt af en 13-årig pige i Kirkerup.

Sagerne har også gjort indtryk på fire gymnasieelever fra Slotshaven Gymnasium i Holbæk, som bor i samme region, som de kriminelle handlinger har fundet sted.

Derfor har de sat sig for at gøre byturene mere trygge ved at designe en halskæde, som kan spores.

- Vi går selv og føler os utrygge grundet de mange overskrifter med kvinder og piger, der bliver overfaldet, kidnappet og voldtaget, fortæller 18-årige Cecilie Yttesen til Ekstra Bladet. Hun er gået sammen med veninderne Calina Fjord, Amalie Thomhav og Freja Kolding om idéen.

- Vi tænkte, at der måtte være en løsning. For vi kender det med, at vores telefoner enten løber tør for strøm, eller man taber dem. Det er også noget, man hører meget om i sagerne med unge kvinder og piger, hvor telefonerne bliver taget fra dem og kastet væk, lyder det fra Calina Fjord.

Calina Fjord (tv.), Freja Kolding (i midten tv.), Amalie Thomhav (i midten th.) og Cecilie Yttesen (th.) går på samme gymnasium og har udviklet et smykke, der kan trackes. Foto: Per Rasmussen

Gps-smykke

Indtil videre har de fire veninder fået udviklet en chip, og så har de et smykkedesign på plads. Men der er en del vej, før andre kan få smykket mellem hænderne.

- Det skal kunne tilknyttes en app, hvor den, der bærer smykket, skal kunne give en form for kode til de personer, der gerne vil se, hvor de er. Lidt ligesom 'Find min iPhone', forklarer Cecilie Yttesen.

- Har I gjort jer nogen tanker om, hvad der kan ske, hvis jeres produkt havner i de forkerte hænder og bliver brugt til at følge andres færden uden deres samtykke?

- Det er ikke noget, vi har diskuteret meget. Især fordi vi stadig mangler at få udviklet smykket. Så det er her, vores fokus er.

- Men i forhold til det (misbrug af smykket, red.) kan man eksempelvis købe et Airtag. Så det er ikke, fordi vores smykke giver dem, der vil udnytte det, en exceptionel mulighed, understreger Cecilie Yttesen.

I øjeblikket har gymnasieeleverne en prototype, som de tester. Det er dog meningen af chippen skal gøres så lille som muligt. Foto: Per Rasmussen

DM i entreprenørskab

Idéen til halskæden opstod i skolen, hvor de unge kvinder havde valgt innovation som fag. Det førte dem helt til danmarksmesterskabet i entreprenørskab, som blev afholdt 26. april.

- Her har vi fået meget opmærksomhed og opbakning fra rigtig mange unge kvinder især, og vi kan nu se, at der et marked for det, fortæller Calina Fjord.

Selvom halskæden endnu ikke er på markedet, har de fire veninder mange planer for fremtiden.

Smykkekollektionen skal gerne udvides til også at indeholde ringe, armbånd og ure i forskellige design - gerne i en unisex-stil, så også mænd, der måtte føle sig utrygge, kan få gavn af produktet.