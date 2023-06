Efter hackerangreb på SAS: - Første af mange

For mindst anden gang i år blev SAS fredag ramt af et hackerangreb fra gruppen 'Anonymous Sudan’.

På beskedtjenesten Telegram har gruppen i hvert fald selv proklameret, at de står bag angrebet – og at de også står bag tidligere angreb på SAS. Derudover forlanger de ti millioner dollars af flyselskabet.

Ifølge it-sikkerhedseksperten Torben Clemmensen fra cybersikkerhedsvirksomheden Tehtris, som har forsket i netop Sudan-gruppen, er det her kun begyndelsen.

Alt tyder nemlig på, at hackergrupper vil gøre, hvad de kan for at ramme flytrafikken i den europæiske ferieperiode.

- Hvis SAS ikke gør noget nu, kan de forvente flere angreb hen over sommeren, som vil lamme deres trafik, siger han og uddyber:

- KLM og Lufthansa. De bliver de næste.

Man må håbe, at Lufthansa er bedre rustet til at modstå hackerangreb, end tilfældet har været det hos SAS. Foto: Kenneth Meyer.

Data kan misbruges

Sikkerhedseksperten forstår godt, at SAS lige nu bruger alle kræfter på at forsøge at ’slukke branden’, da de ikke har ressourcer til ny digital infrastruktur og bedre sikkerhedsløsninger.

- Fredagens angreb kunne have været undgået, eller SAS kunne i hvert fald have sørget for, at det havde langt mindre effekt, end det vi ser nu, forklarer Torben Clemmensen.

Og hvis man sidder som SAS-medlem og er bekymret over, hvad hackerne kan have fået adgang til gennem deres angreb, så er det med god grund.

Ifølge Torben Clemmensen kan det være omfattende og få vidtrækkende konsekvenser.

- Al den data, man deler med SAS på deres hjemmeside eller via deres app, er Anonymous Sudan nu potentielt i besiddelse af. Det vil sige alt fra bopælsadresse og feriedestination til kreditkortoplysninger, og det kan i den grad misbruges, forklarer han.

Andre lurer i kulissen

Men faktisk slutter angrebet ikke med Anonymous Sudan.

For selvom man måske tænker, at gruppen har en stærk tilknytning til det afrikanske land, er det et røgslør.

Anonymous Sudan er en del af et større globalt pro-russisk netværk af hackere, der kendes som Killnet, og som deler information med hinanden på kryds og tværs.

Derfor vil der også højst sandsynligt snart være andre, som er i besiddelse af de stjålne informationer fra SAS.

- Andre lurer helt sikkert i kulissen for at se, hvordan de kan udnytte situationen, siger Torben Clemmensen.

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få en kommentar fra SAS.