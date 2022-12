Efter massiv 'kæreste'-kritik: Nu ændrer Google det

Kvinder er irriterende, og mænd er modige.

Det mente Google i hvert fald, hvis man i sidste uge brugte Google Translate til at oversætte tekster fra dansk til engelsk.

Der var nemlig enormt stor forskel på, hvornår oversætteren valgte at oversætte 'kæreste' til enten 'boyfriend' eller 'girlfriend', hvilket affødte en masse debat på de sociale medier.

Flere mente nemlig, at Google Translate lavede kønsstereotype oversættelser.

Men det stopper nu. For Google har netop lavet en meget specifik rettelse.

I fremtiden bliver kæreste derfor oversat til partner på engelsk, fortæller Google Danmarks kommunikationschef, Jesper Vangkilde, til faktatjekmediet TjekDet.

- På mange af de største verdenssprog har vi indført mekanismer, hvor man for eksempel får to valgmuligheder ved de kønsneutrale ord. Det er forhåbentlig også på vej til Danmark, siger Jesper Vangkilde.

Rammer ikke rigtigt hver gang

Jesper Vangkilde medgiver da også, at der er et problem med kønsbias i det datasæt, Googles kunstige intelligens hviler på.



- Google Translate skal finde det bedst mulige svar ved at lede på internettet, og hvis eksempelvis langt de fleste billeder og omtaler af sygeplejersker er kvinder, så medfører det nogle gange, at der bliver videregivet nogle stereotyper, siger han til TjekDet.



Ifølge Jesper Vangkilde er det derfor op til Google - i samspil med brugerne - at korrigere stereotyperne. Og det sker ifølge ham tit.

Men det er altså ikke muligt at ramme rigtigt hver gang.



- Det er et solidt datasæt, men også kun solidt i den forstand, at det er omfattende. Over tid kan der jo godt være sket en ændring, så den store mængde ikke er repræsentativt i dag. Jeg anerkender fuldt ud, at det er en kæmpe udfordring.”