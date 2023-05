Efter Musk-kaos: Danskerne flygter fra socialt medie

Fyringer, intern ballade og usikkerhed om Twitters fremtid har fået mange danske brugere til at vende det sociale medie ryggen

Hver tredje har fået nok.

De seneste to år har godt hver tredje danske bruger forladt det sociale medie, viser ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen IDA.

Det er især gået hurtigt, efter at den kontroversielle rigmand Elon Musk i oktober sidste år købte mediet.

Elon Musk lover store omstruktureringer i Twitter og fyrer halvdelen af medarbejderne Sagen kort: Elon Musk køber Twitter.

Nok af kaos

Siden Musks milliardopkøb har der nemlig været en lang række overskrifter i amerikanske medier om hans ledelsesstil og den nye linje på det sociale medie.

Musk lagde ligeledes ud med at fyre omkring halvdelen af Twitters 7500 ansatte. Det er øjensynligt blevet for meget for mange danskere, vurderer Kåre Løvgren, der er it-ekspert i IDA

- Mange brugere har tilsyneladende fået nok af det kaos, der har ramt Twitter, efter at Elon Musk trådte ind på direktionsgangen og indledte en regulær massefyring. Siden har han også genåbnet adgangen for en række brugere, der ellers var blevet smidt ud, fordi de overtrådte Twitters etiske kodeks - deriblandt USA's tidligere præsident Donald Trump.

Ifølge undersøgelsen har 34 procent af Twitters danske brugere forladt det sociale medie inden for de seneste 24 måneder.

Til sammenligning har kun 15 procent droppet Snapchat, mens 10 procent har sagt farvel til Instagram i samme periode.

Massive udfordringer

Der har ikke været meget andet end kaos, siden Elon Musk overtog Twitter. I efteråret kulminerede det i en offentlig fyring på Twitter, som fik den fyrede medarbejder til at sige offentligt, at hele overtagelsen havde været 'et totalt shitshow'.

Siden overtagelsen har Elon Musk afskediget fire ud af fem ansatte i Twitter, så der i dag kun er omkring 1500 medarbejdere tilbage.

- Twitter står med nogle massive udfordringer på flere fronter, og mange af dem kan henføres til de meget pludselige og voldsomme forandringer, som Elon Musk har effektueret. Det har formentlig skræmt mange brugere væk, og Twitter er i dag noget helt andet end for to år siden, siger Kåre Løvgren.

Twitter er da også langtfra danskernes foretrukne sociale medie. Ifølge IDA's undersøgelse er det således kun 17 procent af de adspurgte, der i dag er på Twitter.

Danskerne foretrækker i stedet klart Facebook, som 89 procent af befolkningen anvender til daglig.