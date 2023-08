Efter skifte: Nu stryger prisen i vejret

Nuuday (TDC/YouSee) valgte tidligere på året at sælge Blockbuster til svenske SF Anytime. Filmtjenesten videreføres i Danmark med samme ansigt udadtil, men overtagelsen har medført flere ændringer.

Blockbuster har udfaset 'klippekortet', der gav mængderabat, til fordel for 'tickets', der hver koster 10 kroner uden mulighed for mængderabat. I appen kan man kun betale med tickets. På hjemmesiden kan man betale både med tickets og betalingskort.

Prisstigninger på film

Udfasningen af klippekortet til fordel for dyrere tickets afspejles også i prisniveauet på lejefilm hos Blockbuster, når man betaler med betalingskort.

Nyere lejefilm koster nu 59 kroner i stedet for 49 kroner. Det er en stigning på 20%.

Lejeprisen på 59 kroner gælder eksempelvis titler som 'Underverden 2', 'John Wick: Chapter 4', 'Super Mario Bros Filmen', 'Sonic the Hedgehog 2', 'Resident Evil: Death Island' og 'Beau is Afraid'.

- Det er korrekt, at vi tilpassede priserne for TVOD (lejefilm, red) hos Blockbuster til det prisbillede, vi allerede havde hos SF Anytime. Det er en prisjustering, som eksempelvis Viaplay også har foretaget. Det er også den første større prisjustering implementeret på TVOD siden 2006, skriver Peter Öhman, Head of Content & Publishing hos SF Anytime, der ejer Blockbuster, i en udtalelse til Flatpanels.dk.

Apple, Google og Rakuten udlejer stadig nye film til 49 kroner.

Købefilm op til 189 kr.

Købefilm inddeles hos Blockbuster i prisklasser op til 189 kroner. Normen for nye købefilm har i mange år været 149 kroner, med mindre der har været tale om tidlig VOD-udgivelse efter biografpremiere (typisk 249 kr). I senere år er danske købefilm blevet prissat til 169 kroner.

- EST (købefilm, red) har et meget mere variabelt prisbillede end TVOD. Vi har ikke gennemført nogen egentlige ændringer der. Priserne for nyudgivelser varierer fra 99 kr. op til 189 kr., og det er i høj grad styret af vores leverandører, hvilket vil sige filmselskaberne. Nummer et på toplisten lige nu er Englemageren til 99 kr. Tredje er John Wick 4, ligeledes til 99 kr., tilføjer Peter Öhman.

Nummer to på listen er 'Underverden 2' til 169 kroner.

I to ud af fire af Flatpanels' seneste opgørelser over nye filmudgivelser hos de fem store VOD-tjenester i Danmark har Blockbuster prissat købefilmen til 169 kroner. I de to andre tilfælde har prisen været 149 kroner.

Blockbuster tilbyder modsat Apple, Google og Rakuten ikke film i 4K HDR.