Efter stor nedskalering: - Vi skal ikke have ondt af Apple

I dag er der blevet taget en stor bid af æblet.

Eller Apple har i hvert fald meldt ud, at de nedskalerer produktionen af iPhones.

Det skyldes både en mindre efterspørgsel på selskabets billigere iPhone-modeller, og fordi der er udfordringer med fabrikkerne i Kina, som producerer telefonerne.

Blandt andet i Zhengzhou, der lige nu er underlagt strenge coronarestriktioner.

Apple-eksperten Torben Vognsen, der er redaktør på tech-magasinet Input, mener dog ikke, at forbrugerne har grund til at være bekymrede for Apple. Tværtimod.

- Selvom de nedskalerer lidt nu, så går det ikke dårligt for Apple – og det kommer det heller ikke til. De er stadig markedsførende og fortsætter med at æde sig mere og mere ind på markedet. Så vi skal ikke have ondt af dem, forklarer han.

Apple har haft et overskud pår 20,7 milliarder dollars i seneste kvartal. Foto: Jonas Olufson.

Folk kigger i tegnebogen

Med nedskæringerne sigter Apple og dets underleverandører nu efter at producere 87 millioner iPhones. Tidligere var målet 90 millioner.

Den faldende efterspørgsmål skyldes, ifølge Torben Vognsen, ikke mindst, at forbrugerne er blevet bedre til at holde fast i og bruge de samme telefoner i længere tid.

- Der var en verden til forskel mellem iPhone 4 og iPhone 5, men teknologien er blevet mere moden nu og forskellene er svære at få øje på mellem de nyere modeller, siger han og uddyber:

- Teknologien rykker sig ikke med syvmileskridt længere, så når der kommer en ny iPhone på markedet, er det i højere grad en lille evolution frem for en revolution som tidligere.

Derudover er han heller ikke i tvivl om, at den økonomiske situation i verden lige nu har en indflydelse på efterspørgslen af iPhones.

- Hvis en telefon kun er to procent bedre end forgængerne, er det klart, at folk kigger i tegnebogen og ser, om det overhovedet giver mening at anskaffe sig en nyere model, siger Torben Vognsen.

Magien er væk

Selvom der måske bliver købt lidt færre iPhones lige nu, har selskabet rent faktisk klaret sig fint gennem det seneste kvartal, som ellers har udfordret flere store techvirksomheder.

Apple kunne således notere sig for 20,7 milliarder dollars i overskud. Selvom overskuddet er stort, har Apple for nylig skruet gevaldigt op for priserne for onlinetjenesterne Apple Music, Apple TV+ og Apple One.

Det overrasker da heller ikke Torben Vognsen, at Apple skovler penge ind.

- Brandet er stadig lige så populært, som det har været de sidste mange år, men magien er væk. Folk ligger ikke længere timevis i kø for at få den nyeste telefon, men de får alligevel stadig solgt en masse af deres produkter. De er i den grad blevet mainstream.

Det skyldes ikke mindst, at Apple satser på flere forskellige fronter.

- De har langt mere service og software end før. Ud over alt deres elektronik har de Apple Music og Apple TV+, som stadig vokser og som de satser på, fortæller Torben Vognsen.