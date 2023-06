Ekspert om politikernes Apple-håb: - Det er fuldstændig urealistisk

Troels Lund Poulsen 'ved ikke lige hvordan og hvorledes man kontakter Apple' og afviste på et pressemøde fredag at række ud til techgiganten for at få hjælp til at genskabe de slettede sms'er sendt fra Mette Frederiksen iPhone

Apple-ekspert Torben Vognsen er slet ikke i tvivl om, at Apple ikke kommer til at hjælpe med at genskabe Mette Frederiksens SMS'er

Det er fuldstændig utænkeligt, at Apple skulle være interesseret i at hjælpe den danske regering med at genskabe Mette Frederiksens mink-SMS’er - som flere politikere ellers har givet udtryk for kunne være en løsning.

Det fortæller Apple-ekspert Torben Vognsen, der er redaktør på tech-mediet Input.

- Apple kommer ikke til at gøre det. Det er et rent princip for dem, og de har aldrig tidligere slingret på den kurs, forklarer han.

Tech-giganten har nemlig tradition for ikke at ville hjælpe til i sådanne sager.

Selv da Syed Farook skød og dræbte 14 mennesker i San Bernardino i delstaten Californien i 2015, stod de fast på deres principper.

På foranledning af FBI havde en dommer ellers bedt Apple om at give ’den nødvendige tekniske assistance’ til myndighederne, så de kunne få adgang til al data på Syed Farooks iPhone.

Annonce:

Apple-direktør Tim Cook kaldte anmodningen 'decideret farlig', da den amerikanske regering i så fald ville have carte blanche til at få adgang til brugerdata hos Apple.

Siden har Apple kun forbedret brugernes sikkerhed med ’nye effektive databeskyttelsestiltag’ som end-to-end-kryptering, der er en sikker kommunikationsproces, som forhindrer tredjeparter i at få adgang til data.

Rettens vej

Selvom Apple tidligere er blevet presset gevaldigt af de amerikanske myndigheder, har de aldrig rystet på hånden.

Torben Vognsen er derfor heller ikke i tvivl om, at de vil kæmpe med næb og klø for deres principper.

- Selv hvis man vifter med en dommerkendelse, kommer de ikke til at give sig og vil gøre brug af alle retslige instanser, siger han.

Den hovedsagelige grund er, at det kan blive en glidebane, hvis først Apple giver adgang til specifikke data.

- Hvis de først begynder at dele ud af folks SMS’er, så kan det have store konsekvenser. For så åbner det op for, at alle mulige andre også kan kræve det samme, forklarer han.

Annonce:

Så der er ingen chance for, at Apple vil hjælpe med at genskabe sms’erne?

- Nej, det er der ikke. Det er fuldstændig urealistisk.

Kan måske lade sig gøre

Men et er, om de vil. Noget andet er selvfølgelig, om de kan.

Her er Apple-eksperten mere i tvivl.

- Jeg er meget lidt sikker på, at de overhovedet kan genskabe dem, men måske er der en teoretisk mulighed. Men de har nok slet ikke nogen interesse i at kunne genskabe dem, siger Torben Vognsen og uddyber:

- Apple er nemlig slet ikke interesseret i at opbevare folks data, så når noget et slettet, så er det nok slettet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Apple.