Eksperter om ny aftale: Vil ramme danskerne

Knap er blækket på aftalen blevet tørt, før to af landets førende streaming-eksperter revser den.

For regeringen har netop sammen med SF, Enhedslisten, de radikale og Dansk Folkeparti indgået en ny medieaftale for 2023 til 2026, som blandt andet betyder, at streamingtjenester skal betale kulturbidrag.

Det vil sige, at mastodonter som Netflix, Disney+ og Viaplay mfl., skal betale to procent af deres omsætning i Danmark i en særlig skat.

Hvis de samtidig Investerer under 5 procent af deres omsætning i Danmark i dansk indhold, skal de derudover betale 3 procentpoint mere.

Og det vil i sidste ende få stor betydning for danskerne, fortæller streaming-analytiker Claus Bülow Christensen.

- Der er ingen tvivl om, at det før eller siden vil ramme forbrugerne, og at de kommer til at hæve abonnementspriserne for at dække de øgede omkostninger, de får i Danmark med dette indgreb, forklarer han.

Disney+ er blandt de streamingtjenester, som endnu ikke har produceret dansk indhold. Foto: Nick Agro.

Kan rykke til Sverige og Norge

I flere år har han advaret mod planene om statspålagte afgifter på streamingindhold, som han mener er et utidigt indgreb, der kommer til at skabe problemer for markedet herhjemme.

- En streamingskat er et mærkeligt signal at sende til streamingtjenesterne, som allerede har vist, at de rent faktisk har en stor investeringslyst i Danmark, siger han og uddyber:

- For man kan sætte spørgsmålstegn ved, om de stadig har lyst til at gøre det under de her vilkår.

Det skal også ses i lyset af, at forudsætningerne for at producere film-og tv-indhold er langt mere gunstige i lande som Sverige og Norge, hvor man blandt andet får skatterabat, hvis man vælger at producere sit indhold lige netop dér.

Derfor frygter Claus Bülow Christensen også, at beskatning herhjemme kan få streaming-tjenesterne til at flytte flere af deres produktioner til nabolandene.

- Det lider den danske branche jo allerede under, og det er svært at forestille sig, at det ikke skulle blive værre i fremtiden, siger han.

'En minusforretning'

Også Rasmus Larsen, der er streaming-ekspert og chefredaktør på Flatpanels.dk, forholder sig kritisk over for kulturbidraget.

Han tror også, at forbrugerne i sidste ende kommer til at betale mere, end de gør nu, og har samtidig svært ved at se, at den nye afgift skulle kunne blive en god forretning for Danmark.

- Regeringen forventer selv, at kommer til at tjene 100 millioner kroner om året på den her beskatning, som endda i mine øjne er lavt sat. Men hvis man kigger på, hvad streamingtjenesterne tidligere har investeret i dansk indhold, så 100 millioner ikke særlig meget, forklarer han og fortsætter:

- Nu ligger de jo op til at fjerne mere produktion fra Danmark, og så kan det altså hurtigt blive en minusforretning.

Han tror især, at det kommer til at være et stort dilemma for nogle af de streamingtjenester, som modsat Netflix, endnu ikke har investeret meget i dansk indhold.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at aktører som Apple TV+ og Sky Showtime får lyst til at starte danske produktioner efter rettighedskonflikten sidste år har skabt et usikkert miljø, når de samtidig bliver beskattet ekstra i Danmark, siger han.

Rasmus Larsen tvivler på, at Apple har lyst til at producere indhold i Danmark i fremtiden. Foto: Apple.

Inden vi overhovedet når så langt, er han dog fortsat i tvivl om, hvorvidt kulturbidraget overhovedet bliver godkendt af EU.

Samtidig har Danmark tidligere skrevet under på en OECD-aftale, som indeholdt et afsnit om at fjerne – og ikke genindføre – beskatning af digitale services, hvilket kulturbidraget altså kan være i direkte strid med.

- Den del hænger jo stadig tungt over hovedet på dem, siger Rasmus Lasen.