Elon Musk sælger Tesla-aktier for milliarder

Teslas topchef får brug for pengene, hvis han bliver pålagt at købe det sociale medie Twitter

Elon Musk har solgt Tesla-aktier for 6,9 milliarder dollars, hvilket svarer til omkring 50 milliarder kroner. Det viser lovpligtig indberetninger til de amerikanske myndigheder ifølge det internationale nyhedsbureau Reuters.

Aktierne blev solgt efter Teslas årlige aktionærmøde i sidste uge. Henholdsvis 5., 8. og 9. august.

Foto: AFP

Vil undgå nødsalg

Musk, der ifølge Forbes er verdens rigeste person, skal bruge pengene, hvis de amerikanske myndigheder pålægger ham at gennemføre købet af det sociale medie Twitter.

Det forklarer han selv overfor en bruger på mediet, som spørger ham, om han er færdig med at sælge.

- Ja, svarer Musk på sin Twitter-profil.

- I det (forhåbentlig usandsynlige) tilfælde, at Twitter tvinger denne aftale til at lukke *og* nogle aktiepartnere ikke går med, er det vigtigt at undgå et nødsalg af Tesla-aktier, skriver han.

Musk har ifølge The Guardian lagt mere end 30 milliarder af sine egne dollars i købsaftalen mens resten blandt andet er financieret af den statslige investeringsfond i Qatar, den amerikanske forretningsmand Larry Ellison og Binance, som er verdens største kryptobørs.

I april landede rigmanden en aftale om at købe Twitter for 44 milliarder dollars svarende til omkring 320 milliarder dansk kroner, men i juni valgte han at trække sig fra købet.

Han begrundede det med, at Twitter havde brudt flere elementer i købsaftalen.

Foto: AFP

Efterfølgende er Twitter gået rettens vej for at få Elon Musk til at gennemføre købet.

- Musk mener tilsyneladende, at han - i modsætning til enhver anden part underlagt Delawares kontraktlovgivning - er fri til at ombestemme sig, være ligeglad med virksomheden, forstyrre dens drift, nedbryde aktionærernes værdi og bare smutte, lyder det fra Twitter i et retsdokument.

I sidste uge indledte Musk en kontrasag mod Twitter, hvor han anklagede platformen for bevidst at fejlberegne antallet af spam-konti på platformen.

