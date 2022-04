Elon Musk vil købe Twitter

Hvor længe kan du få Nik & Jay til at spille til din firmafrokost for en million kroner? En milliard!? SF's Carl Valentin mener ikke, danskerne kan kapere, hvor meget en milliard rent faktisk er. Og da medierne jo er verdensmestre i forklare beløbsspørgsmål med eksempelvis Storebæltsbroer, satte vi os for at give ham en hjælpende hånd