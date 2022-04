Elon Musk vil kryptere privatbeskeder på Twitter

Når brugere skriver privatbeskeder til hinanden på det sociale medie Twitter, bør de nyde samme sikkerhedsstandarder som på eksempelvis WhatsApp og Apples beskedtjeneste, Beskeder.

Det mener Elon Musk, mangemilliardæren som for nylig fik et købstilbud på techgiganten godkendt.

Han forklarer i et tweet, at beskederne skal krypteres af sikkerhedshensyn.

- Privatbeskeder på Twitter bør krypteres ligesom på Signal (krypteret beskedtjeneste, red.), så ingen kan overvåge eller hacke dine beskeder, skriver han.

I 2020 blev flere højt profilerede Twitter-konti hacket, og det fik amerikanske politikere til at stille spørgsmål ved, hvorfor private beskeder på mediet ikke var krypteret.

En af senatorerne fra den amerikanske delstat Oregon, demokraten Ron Wyden, kritiserede i kølvandet Twitter for den manglende kryptering.

Han sagde, at han i 2018 mødtes privat med Twitters administrerende direktør, Jack Dorsey, der angiveligt forsikrede ham om, at Twitter arbejdede på at implementere kryptering.

- Der er gået næsten to år, siden vi mødtes, og privatbeskeder på Twitter er stadig ikke krypteret, sagde Ron Wyden i 2020 ifølge mediet Business Insider.

Kryptering er en teknologi, der erstatter indholdet af eksempelvis en privatbesked til det rene volapyk, som er uforståeligt for en hacker.

For igen at gøre beskeden læsbar, skal man have adgang til en krypteringsnøgle. Krypteringsnøglen opbevares oftest på en anden server end det krypterede indhold.

Elon Musk er mest kendt for at være grundlægger af og direktør for elbilgiganten Tesla og for at være verdens rigeste mand.

Købsaftalen mellem Musk og Twitter blev indgået tidligere på ugen. Rigmanden skal betale 44 milliarder dollar. Det svarer til cirka 309 milliarder kroner.